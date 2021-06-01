"Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki yetenekli yazılım geliştiricilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan "Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" projesini hayata geçiriyor.

Huawei açıklamasına göre, ödüllü kodlama yarışması Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar, ilk aşamada 26 Mayıs'tan itibaren BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacak. Adaylar bu aşamada "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" kategorilerden birini seçecek.

26 Mayıs-13 Haziran'da adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrim içi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları bekleniyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; "Bilgi Teknolojilerine Giriş", "Python ile Makine Öğrenmesi", "Doğal Dil İşlemeye Giriş", HMS (Huawei Mobil Servisleri) alanındaki eğitimler ise "Bilgi Teknolojilerine Giriş", "JAVA ile Programlamaya Giriş" ve "Huawei Mobil Servisleri" konularından oluşuyor.