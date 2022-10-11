Huawei Bilişim Akademisi Ankara'da üniversitelerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Huawei Bilişim Akademisi, üniversite iş birliklerin, 4 Ekim’de Ankara'da gerçekleştirilen ve şirketin Bilişim Akademisi programı yöneticileriyle üniversite temsilcilerini buluşturan "Huawei Bilişim Akademisi Zirvesi" ile devam etti.

Huawei açıklamasına göre, bu yıl ilk kez düzenlenen ve Huawei Bilişim Akademisi programına dahil olan 25'ten fazla üniversiteden yaklaşık 50 akademisyenin katıldığı zirvede, Huawei Bilişim Akademisi'nin vizyonu, yerel ve küresel platformlarda gerçekleştirilen faaliyetler, programın eğitim ekosistemi ve Huawei'ye kattığı değerler, bilişim sektörü özelinde sağlanan katkılar ve Bilişim Akademisi'nin gelecek dönem hedefleri, ele alınan temel konular oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, 2020 sonunda hayata geçirdikleri Huawei Bilişim Akademisi projesi ile bugün Türkiye'de 26 üniversite ile iş birliği gerçekleştirdiklerini ve 3 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Dongbo, "Huawei olarak Türkiye'deki 20. yılımızı kutluyoruz ve şuna inanıyoruz ki Huawei Bilişim Akademisi'nin de desteğiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve her zaman olduğu gibi çok çalışarak yeni değerler yaratmaya devam edeceğiz. Hem küresel hem de yerel olarak hayata geçirdiğimiz yetenek programları ve yarışmalarla öğrencilere kendilerini geliştirme imkanı tanırken, kariyer yollarında da onlara destek oluyoruz. Gençlerimizin en son teknolojiye rahatlıkla ulaşabilmesi ve her gencin eşit fırsatlara sahip olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamdaki yatırımlarımıza, katma değerli projelerle birlikte hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Direktör Yardımcısı Boran Demirciler ise Huawei'nin kurulduğu ilk günden bu yana yeniliğe, inovasyona ve AR-GE yatırımlarına çok değer veren bir şirket olduğunu belirterek, "Şirketimiz gelirinin her yıl yüzde 10'unu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyor. Huawei, sahip olduğu büyük AR-GE merkezlerinin yanı sıra dünya çapında 172 ortak inovasyon laboratuvarı ve 86 temel teknoloji laboratuvarı ile akademilerle yakın bir çalışma prensibi izliyor. Türkiye'de 1.000'den fazla mühendisimiz ile yazılım geliştiriyor ve sektöre katma değerli çözümler sunuyoruz. Her yıl 100 yeni mezun arkadaşımızı bünyemize katmaya devam ediyor, uzmanlık alanlarına göre yetiştiriyor, gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Akademik iş birliklerine büyük önem veriyor, TÜBİTAK ve üniversitelerimiz ile projeler geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken, daha fazla yeni yeteneği sektöre kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Bilişim Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Himanshu Mahajan da dijital dönüşümün sürdürülebilir olması için yetenek geliştirme programlarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok ülkede sektöre genç yetenekleri kazandırmak konusunda çalışmalar yapılıyor. Huawei olarak, Bilişim Akademisi programıyla genç yetenekleri teknoloji ile buluşturmayı, onları bilişim sektörüne kazandırmayı ve kariyerlerine istedikleri yönde devam etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Huawei olarak, 170'ten fazla ülke ve bölgede 3 milyardan fazla insanı teknoloji ile buluşturuyoruz. Bu büyük deneyimin de yardımıyla Bilişim Akademisi projesini daha fazla geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Sağlıklı bir yetenek ekosistemi oluşturmak amacıyla UNESCO, GEDS, IFEES gibi uluslararası organizasyonlarla birlikte çalışıyoruz. Yetenek geliştirme programları kapsamında dünya çapında yarışmalar düzenliyoruz ve üniversitelerdeki genç yeteneklerin projeler geliştirmelerine destek oluyoruz. Huawei dünya çapında da bu anlamda birçok devam eden eğitim programı uyguluyor. Türkiye'de de bu alanda her gün daha ileri bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz."

- İş dünyası ve eğitim kurumları arasında bir köprü görevi görüyor

Verilen bilgiye göre, Huawei Bilişim Akademisi (Huawei ICT Academy), Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren lise ve üniversitelerle ortaklaşa yürütülen eğitim odaklı bir proje olma özelliği taşıyor. Bu proje kapsamında, öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla tüm dünyada geçerliliği olan Huawei eğitim ve sertifikasyon kursları veriliyor.

Huawei Bilişim Akademisi ayrıca, şirketler ve eğitim kurumları arasında bir köprü görevi görerek bilişim endüstrisi için yenilikçi bir yetenek ekosistemi oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. Bilgi teknolojileri alanında yeni yeteneklerin yetiştirilmesi için en güncel teknolojik imkanlar, Huawei ile iş birliği yapılan eğitim kurumlarına yine bu program çerçevesinde sunuluyor. Huawei Bilişim Akademisi kapsamında, dünya genelinde bugüne kadar 170 binden fazla öğrenci sertifika alırken, yaklaşık 2 bin üniversite ile de iş birliği gerçekleştirildi.

Huawei Bilişim Akademisi Zirvesi; katma değerli çalışmalarıyla Bilişim Akademisi programına destek veren Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi temsilcilerine ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

