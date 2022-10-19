Huawei Dijitalleşme ve Yeşil Enerji Finansmanı Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeşil enerji kullanımının ve bu yöndeki finansman kaynaklarının artırılmasına yönelik konuların ele alındığı Dijitalleşme ve Yeşil Enerji Finansmanı Zirvesi’ni İstanbul'da düzenledi.

Huawei açıklamasına göre, "Daha Güçlü Dijitalleşme ve Yeşil Enerji" temasıyla düzenlenen zirveye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Ağı Başkanı Prof. Jeffrey D. Sachs, Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya Bölgesi CFO’su Zhang Lei, Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Yaşar Korkmaz ile Turkcell CFO’su Osman Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

12 ülkeden yaklaşık 300 finans profesyonelinin katıldığı zirvede; finansal iş ortaklıklarının güçlendirilmesi, bölgenin etkinliğinin artırılması ve potansiyel ticari iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, sınır ötesi fırsatların değerlendirilmesi ve Kuzeydoğu Avrupa bölgesinin yeşil enerjiyle dijitalleşmesi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Açıklamada zirvede yaptığı konuşmaya yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Yaşar Korkmaz, dünya genelinde ekonomik zorluklar yaşanırken; güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve hızla artan üretimin yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için yeni dönüşüm projeleri üretmesi gerektiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bu dönüşüm, önemli bir finansal ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Yenilenebilir enerjinin kullanımını, sadece elektrik üretiminde değil, sanayi ve tarımda da yaygınlaştırıyoruz. Sektörün elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için, Güneş Enerjisi Santrali kurulumlarında da vergi muafiyetleri sağlıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile artan ekonomik ve sosyal sorunlara kalıcı ve etkili bir çözüm bulabilmek için, küresel ölçekte uyumlu ve kalıcı bir iş birliğine ihtiyaç var."

- "Daha yeşil ve akıllı bir dünyaya yapılan yatırımlar ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır"

Huawei Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya Bölgesi CFO’su Zhang Lei ise dünya ekonomisi gitgide karmaşık ve değişken bir hale gelirken, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma konularının günden güne önem kazandığını vurguladı.

Bu önemli gündemin yeşil enerji yatırımlarının önemini artırdığını işaret eden Lei, şunları kaydetti:

"2021 itibarıyla, 250 milyar doları aşan yatırımımızla, dünyanın AR-GE alanındaki en büyük ikinci şirketi haline geldik. İklim değişikliği, yeni bir stratejik enerji planlaması yapmayı gerektiriyor. Düşük karbon salınımına yönelik çözümlerimiz, bugün birçok ülkede uygulanıyor. Çevreci dijital dönüşüm için çalışan 500 küresel şirket içinde yer alıyoruz. Bugün sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir araya gelen, bilişim ve enerji endüstrisi profesyonellerine finansal çözümler sunmak için bir aradayız. En iyi ürün ve hizmetlerimizi bu amaca hizmet etmek için sunmaya devam edeceğiz."

- "Doğru finansman modelleri ile akıllı teknolojiler üretmemiz gerekiyor"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Ağı Başkanı Prof. Jeffrey D. Sachs de "Huawei, yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda her zaman için öncü bir şirket olmuştur. Bugün de çevreci teknolojilerin geliştirilmesine liderlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın somut sonuçlarının dünyadaki farklı ülkelere etkilerini içeren örnek olayları katılımcılarla paylaşan Sachs, "Çevreci teknolojilere odaklanmak bugün hayati bir önem taşıyor. Huawei’in geliştirdiği akıllı sistemlerle enerji verimliliğini daha etkin hale getirebiliriz. Yeşil enerji finansmanı sanıldığı kadar pahalı değil. Doğru finansman modelleri ile akıllı teknolojiler üretmemiz gerekiyor. Huawei’in yaptığı gibi, yeşil ile dijitalin bir araya getirildiği, enerjinin her alanında verimliliği arttıracak teknolojileri hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell CFO’su Osman Yılmaz ise Turkcell’de gerçekleştirdikleri AR-GE ve altyapı yatırımlarıyla, en güncel teknolojiyi tüm paydaşlarına sunduklarını aktardı.

Tüm iş modellerini; kapsayıcı, sürdürülebilir ve ölçülebilir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel yöntemlerin neden olduğu çevresel etkileri de azaltmak için çalışıyoruz. GSMA raporlarına göre, telekom sektörü çok hızlı bir şekilde büyüyor ve iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarımız da artıyor. Bu yıl Huawei ile imzaladığımız iş ortaklığı protokolü ile baz istasyonlarında güneş enerjisinden faydalanma yolunda önemli bir adım attık. Huawei gibi dijital teknoloji ortaklarımızla, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji çözümlerine yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz."

