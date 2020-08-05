Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, dünya çapında hayata geçirdiği yeni ekosistem yaklaşımıyla yaşamı tüm yönleriyle kapsayan bir ürün ve çözümler grubunu yenilikçi "1+8+N" stratejisi çerçevesinde duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, şirket, 30 yılı aşkın bir süredir toplumlara daha akıllı ve bağlantılı bir dünya sunmak için gösterdiği eforu, bugün farklı bir noktaya taşıyor.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejiyi ifade eden "1+8+N", daha akıllı bir gelecek için gerekli tüm teknolojik ürün ve çözümleri bir arada sunmayı amaçlıyor. Bu açılımın merkezinde her şeyi tek bir kaynaktan yönetmeyi amaçlayan akıllı telefonlar yer alıyor.

Zincirin "8" öge ile temsil edilen ürünleri ise markanın son dönemde her biri için ayrı ayrı önemli satış ve inovasyon başarıları elde ettiği, bilgisayar, tablet, TV, hoparlör, akıllı gözlük, akıllı saat, araç içi terminaller ve kulaklıklardan oluşuyor. "N" ile ifade edilen çerçevede ise nesnelerin interneti odaklı olarak mobil ofisler, akıllı evler, spor ve sağlık ürünleri, görsel-işitsel eğlence ürünleri ve akıllı seyahat ürünleri öne çıkıyor.