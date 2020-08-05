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Huawei ekosistemi büyümeye devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 19:09 | Son Güncelleme

Huawei, yenilikçi "1+8+N" stratejisi kapsamında, mobil cihazlardan giyilebilir teknoloji ürünlerine ve nesnelerin interneti odaklı çözümlere kadar uzanan büyük bir ekosistemi hayat geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, dünya çapında hayata geçirdiği yeni ekosistem yaklaşımıyla yaşamı tüm yönleriyle kapsayan bir ürün ve çözümler grubunu yenilikçi "1+8+N" stratejisi çerçevesinde duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, şirket, 30 yılı aşkın bir süredir toplumlara daha akıllı ve bağlantılı bir dünya sunmak için gösterdiği eforu, bugün farklı bir noktaya taşıyor.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejiyi ifade eden "1+8+N", daha akıllı bir gelecek için gerekli tüm teknolojik ürün ve çözümleri bir arada sunmayı amaçlıyor. Bu açılımın merkezinde her şeyi tek bir kaynaktan yönetmeyi amaçlayan akıllı telefonlar yer alıyor.

Zincirin "8" öge ile temsil edilen ürünleri ise markanın son dönemde her biri için ayrı ayrı önemli satış ve inovasyon başarıları elde ettiği, bilgisayar, tablet, TV, hoparlör, akıllı gözlük, akıllı saat, araç içi terminaller ve kulaklıklardan oluşuyor. "N" ile ifade edilen çerçevede ise nesnelerin interneti odaklı olarak mobil ofisler, akıllı evler, spor ve sağlık ürünleri, görsel-işitsel eğlence ürünleri ve akıllı seyahat ürünleri öne çıkıyor.

Ekosistemin bir diğer unsuru olan "+" sembolü ise Huawei'nin bu sistemi tam olarak entegre etmesini sağlayacak olan geniş alan ağları (WAN) ile HUAWEI Share ve HiLink gibi kısa mesafeli bağlantı teknolojilerini içeriyor.

- Paylaşımcı bir ekosistem

Huawei "1+8+N" stratejisi aynı zamanda açık bir ekosistemi temsil ediyor. Şirket, küresel iş birlikleri ve farklı çeşitli senaryolar eşliğinde daha akıllı bir yapay zeka sistemi ile gelecekte bu alanda da farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Tüketicilere daha iyi ve daha akıllı bir deneyim sunmak için uygulama geliştiricileri, Huawei Mobil Servisleri kapsamında birlikte çalışmaya davet ediyor.

Kısa süre önce bu konuda önemli bir teşvik programı olan 1 milyar dolar değerindeki Shining Star Program'nı duyuran şirket, bugüne kadar bu program kapsamında 10 binden fazla yenilikçi uygulamanın geliştirilmesine de önayak oldu. AppGallery de bu yenilikçi ekosistemin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

AppGallery, 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsıyor ve bu kapsamda, buradaki uygulamaların dünya üzerindeki 700 milyon Huawei cihaz kullanıcısının tamamına ulaşması hedefleniyor. Huawei cihazlarının yanı sıra AppGallery, tüm Android tabanlı diğer marka cihazlar için de resmi bir uygulama mağazası olarak konumlanıyor.

Huawei, kullanıcılarına sürekli olarak en yüksek kalite deneyimini ve olağanüstü mobil uygulama dünyasına erişim sağlamaya çalışıyor. "1+8+N" felsefesini takip ederek çok cihazlı bir ekosistem oluşturan marka, kullanıcılarının aynı arayüz içindeki farklı birimlerle etkileşime girmesini sağlıyor. Dünyanın en büyük 3'üncü uygulama mağazası olan AppGallery, tüm uygulama kategorilerini kapsayan haftalık ortalama 5 bin yeni uygulama ile gelişiyor.

Huawei Share ile gelen yeni Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration), Windows ve Android işletim sistemleri arasındaki engelleri kaldırıyor. Telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan teknoloji, PC ve cep telefonu kullanımını kökten değiştirmeyi amaçlıyor.

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