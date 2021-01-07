Huawei, evde eğitim ve çalışma hayatının gereksinimini karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Android ve Windows işletim sistemli tabletler ile dizüstü bilgisayarlar içerisinde hem çocukların hem de ebeveynlerinin birçok ihtiyacına yönelik tasarlanarak kendilerine özel bir yer edinen Huawei'nin MatePad, MateBook ve FreeBuds Serileri, 2021'in cazip ürünler olarak ortaya çıkıyor. Huawei'den yapılan açıklamaya göre, eğitim, öğrenim ve iş hayatının artık vazgeçilmezleri durumuna gelen mobil cihazlar, yalnızca bir medya tüketim aracı olmaktan çıkıp, akıllı işlevleri ile birer üretkenlik ve öğrenim cihazlarına dönüştü. Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen Huawei MatePad Serisi ile Windows 10 işletim sistemine sahip Huawei MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlar Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş birliği ve Huawei APP Multiplier özelliklerini destekliyorlar. Cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunan Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı iş birliğini destekliyor.

Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların dizüstü klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten veya dizüstü bilgisayarından çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor. - Çoklu ekran iş birliği ile cihaz bağımsız üretkenlik İster çevrim içi alışveriş yaparken sohbet edin, ister internette gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, "Çoklu" pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor.

Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir. EMUI 10 destekli tüm Huawei akıllı telefonları ile birlikte çalışabilen bu teknolojiler sayesinde kullanıcılar, bilgisayarlarında başladıkları işleri telefonlarına, telefonlarında yaptıkları işleri bilgisayarlarına kolayca ve hızlıca aktarıp devam edebilirken, evin belli bir mekanında sürekli bilgisayar veya tablet karşısında durmak zorunda kalmıyorlar. Böylece ister iş ister eğitim için kullanılsın, cihaz bağımsız bir üretkenlik ile kendilerine ve eğlenceye de ayıracak zaman bulabiliyorlar. - İster eğlence ister konsantrasyon İster eğlence ister ders çalışma isterse evde iş yapmak için olsun, çoğu kişi böyle durumlarda evdeki atmosferden soyutlanıp tamamen yaptığı şeye konsantre olmak ister. Bu durumda da Huawei’nin FreeBuds Serisi akıllı dinamik ANC özelliğine sahip kulaklıkları imdada yetişiyor. Dünyanın "ilk" çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 ve 5.2 teknolojileri, eşzamanlı çift kanal iletim teknolojisi ve kendi sınıfının lideri 356 MHz ses işlemcisi ile donatılmış olan Huawei FreeBuds Serisi, güvenilir ve hızlı Bluetooth bağlantısının yanı sıra, doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.