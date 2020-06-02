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Huawei FreeBuds 3i, yeni özellikleri ile tüketicilere sunulacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Huawei FreeBuds 3i, yeni özellikleri ile tüketicilere sunulacak

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds 3i kablosuz kulaklıkları 5 Haziran'da satışa sunacak.

Huawei açıklamasına göre, Huawei FreeBuds 3i, 2 adet dışarı, 1 adet de içeri bakan entegre mikrofonları yardımıyla gürültü engelleme teknolojisi sunuyor.

Dışarı bakan mikrofonlar dış gürültüleri algılayıp buna göre aktif gürültü engelleme sinyalleri üretirken, kulak içine bakan mikrofon ise kulak kanalında hala var olan gürültüleri algılayıp aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştiriyor.

Bu şekilde FreeBuds 3i, 32dB'e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor.

Bu yeni gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar, hem müzik dinlerken hem de telefonda konuşurken kristal berraklığında sese ulaşabiliyor.

Bütün Huawei cihazlar arasında anında bağlantı sağlayan gelişmiş sistemi, FreeBuds 3i'nin şarj kutusunun kapağı açıldığı anda çalışıyor.

Telefon ekranındaki bildirim ile anında bağlantı kurulan kablosuz kulaklıkların o sırada ne çaldığı ve ne kadar şarjının kaldığı da bildirim ekranında görülebiliyor.

Kullanıcının her hareketine uyum sağlaması için tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin yüzeyleri dokunmatik sensörler ile donatıldı.

Kulaklık yüzeyine çift dokunarak müzik veya arama fonksiyonlarını başlatabilirken, uzun dokunarak aktif gürültü engelleme özelliği devreye alınabiliyor.

Ayrıca, kulaklık kulaktan çıkartıldığında müzik otomatik olarak duruyor ve geri takıldığında kaldığı yerden devam ediyor.

Huawei, FreeBuds 3i'nin 10 mm çapındaki dinamik sürücüleri ile güçlü bas seslerini verebiliyor.

Çok hassas polimer kompozit diyaframlar, zengin ve deneli ses vermeleri için özel olarak kalibre edildi.

Stil ve ergonomik göz önünde bulundurularak tasarlanan Huawei FreeBuds 3i'nin her kulağa uygunluğunu sağlayan 4 farklı boyutta silikon ucu da bulunuyor.

Huawei FreeBuds 3i, seramik beyazı rengiyle 5 Haziran'da Huawei online mağazada, 799 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulacak.

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