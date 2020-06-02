Huawei FreeBuds 3i, yeni özellikleri ile tüketicilere sunulacak

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni kapalı kulak içi tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip FreeBuds 3i kablosuz kulaklıkları 5 Haziran'da satışa sunacak.

Huawei açıklamasına göre, Huawei FreeBuds 3i, 2 adet dışarı, 1 adet de içeri bakan entegre mikrofonları yardımıyla gürültü engelleme teknolojisi sunuyor.

Dışarı bakan mikrofonlar dış gürültüleri algılayıp buna göre aktif gürültü engelleme sinyalleri üretirken, kulak içine bakan mikrofon ise kulak kanalında hala var olan gürültüleri algılayıp aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştiriyor.

Bu şekilde FreeBuds 3i, 32dB'e kadar olan arka plan gürültülerini engelleyebiliyor.

Bu yeni gürültü azaltma teknolojisi sayesinde kullanıcılar, hem müzik dinlerken hem de telefonda konuşurken kristal berraklığında sese ulaşabiliyor.

Bütün Huawei cihazlar arasında anında bağlantı sağlayan gelişmiş sistemi, FreeBuds 3i'nin şarj kutusunun kapağı açıldığı anda çalışıyor.

Telefon ekranındaki bildirim ile anında bağlantı kurulan kablosuz kulaklıkların o sırada ne çaldığı ve ne kadar şarjının kaldığı da bildirim ekranında görülebiliyor.