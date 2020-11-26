Huawei MateBook 14, yenilikçi ve inovatif deneyim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Sunduğu inovatif yaklaşımlar ile Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarlar, kullanıcıların günlük hayatta yaşadığı birçok sorunu çözüme kavuşturuyor. Huawei'den yapılan açıklamaya göre, dizüstü bilgisayarları ile telefondan bilgisayara kopyalanması gereken fotoğraf, video ve diğer dosyalar varsa, bu belgelerin tümü artık imlecin basit bir hareketiyle kolayca aktarılabiliyor. Çoklu ekran iş birliği ile kabloları ve aracı uygulamaları ortadan kaldırarak, kullanıcılara bilgisayar ve akıllı telefon arasında bağlantı kurma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, basit bir kaydırma ile akıllı telefon ekranını Windows PC'ye yansıtabiliyor ve tek bir dokunuşla yakındaki Bluetooth cihazlarını arayabiliyor. Çoklu ekran iş birliği, iki ekranın bir arada birleşmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcı akıllı telefonu doğrudan bilgisayardan çalıştırabilir veya ofis belgelerini, resimleri, videoları, sesleri ve diğer dosyaları basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle cihazlar arasında paylaşabiliyor.

Çoklu ekran iş birliği, bilgisayarların ve telefonların da donanımı paylaşmasına izin verdi. MateBook 14 2020 AMD’nin ekranı, kullanıcıların telefonunu çevre birimleri olarak bilgisayarın klavyesini ve faresini kullanarak tüm anlık mesajlarınızı yanıtlayabilecekleri geniş bir ekran işlevi görüyor. Kullanıcılar telefondaki dosyaları açıp düzenleyebildiği gibi, sesli ve görüntülü aramaları doğrudan MateBook üzerinden yapabiliyor. - USB-C adaptör her cihaza yeter Ağırlığı 160 gr olan Yeni MateBook 14, 65W Cep USB-C Şarj Cihazı, kullanıcıların çantasında büyük bir ağırlık oluşturmadan tüm cihazlarınızı şarjlı tutmasını sağlıyor. Bu tek şarj cihazı aynı zamanda, bilgisayara ek olarak çeşitli akıllı telefonlara, tabletlere ve powerbank’lere güç sağlayabilen birden fazla kullanımı destekler. Böylesine çok yönlü bir USB-C adaptörü, tüm mobil çalışma senaryoları için sağlam bir temel sağlayarak seyahatler için olmazsa olmaz olarak düşünülebilir. - İkisi bir arada parmak izi güç düğmesi Günümüzün hızlı tempolu yaşamında, dizüstü bilgisayarların kilit açma hızı hiç değişmemişken, cep telefonlarının kilit açma hızı gittikçe artmaktadır. Birçok kullanıcının dizüstü bilgisayarlarının kilidini akıllı telefonlarına daha yakın hızlarda açabilmeleri ve böylece kullanıcıların farklı cihazları arasındaki geçiş hissini azaltabilmeleri dolaylı bir ihtiyaç haline geldi.