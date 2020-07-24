Huawei MateBook D Serisi'ne özel indirim fırsatları

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin yeni nesil dizüstü bilgisayarları MateBook D 15 ve D 14 kampanya süresince indirimli fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında sürecek indirim kampanyası dahilinde tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 4 bin 699 TL’den 4 bin 299 TL’ye inen Huawei MateBook D 15 veya 5 bin 499 TL yerine 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Huawei MateBook D 14, Huawei Online Mağaza, Deneyim Mağazaları ve Huawei ürünleri satışı yapılan zincir teknoloji mağazalarında satışa sunuluyor.

- Sektörde fark yaratan özellikler

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif Huawei MateBook D 14 ve D 15, bağlantı özelliklerini de güncelledi. Huawei Share ile HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.