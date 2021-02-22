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Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde 5GtoB çözümünü duyurdu

22.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Huawei Operatör İş Grubu Başkanı Ryan Ding: - "5GtoB çözümü, kurumsal kullanıcılar için iş süreçlerini kolaylaştıracak, operatörlerin kazanç elde etmesine yardımcı olacak ve iş ortaklarının daha verimli bir şekilde inovasyon yapmasına olanak tanıyarak sektördeki her oyuncu için yeni değerler yaratacaktır"

İSTANNBUL (AA) - Şangay'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nin (MWCS 2021) açılışında "5G Yeni Değerler Yaratıyor" başlıklı bir sunum yapan Huawei Operatör İş Grubu Başkanı Ryan Ding, şirketin yeni 5GtoB çözümünü resmen duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, 5G teknolojisi dünyada yayılırken operatörler de sundukları ilk 5G hizmetlerinin ticari geri dönüşlerini almaya başladı. Mobil 5G kullanıcısı 2020'de 2019'a göre yıllık bazda 17 kat artışla 220 milyona ulaşırken, kablosuz ev genişbant bağlantı sayısı ise 21 kat artışla 1 milyonu geçti.

Huawei sözcüsünün sunumuna göre, 5G akıllı telefon ekosisteminin, ağ teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması ile gelecek 2 yıl içinde 4G kadar olgunlaşacağı öngörülüyor.

- Uygulama geliştiricilerin 5G ağlarını kullanması da kolaylaşıyor

Huawei 5GtoB çözümü aralarında 5GtoB Network, 5GtoB NaaS, 5GtoB App Engine ve 5GtoB Marketplace'nin bulunduğu 4 bölümden oluşuyor.

Huawei, 5G çözümünün temel altyapısı olarak hizmet veren 5GtoB Network ile ağ planlama, inşaat, bakım ve optimizasyon da dahil olmak üzere senaryo tabanlı 5GtoB hizmetleri sağlama yeteneklerini geliştirmeye devam edecek. 5GtoB NaaS ile farklı ağ yetenekleri, ürünler piyasaya sunulmadan önce farklı teklifler halinde düzenlenebilirken, kurumsal kullanıcıların ve uygulama geliştiricilerin 5G ağlarını kullanması da kolaylaşıyor.

5GtoB App Engine, uygulama geliştiricilerinin ve sistem entegratörlerinin, operatörlerin 5G ağ yeteneklerine erişebildiği bir uygulama inovasyon merkezi olarak konumlanıyor. 5GtoB Marketplace ise kurumsal kullanıcıların ihtiyaç duydukları endüstriyel 5G çözümlerini satın alabilecekleri, bulut tabanlı bir dijital market olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Operatör İş Grubu Başkanı Ryan Ding, "Bağlantı, bilgi işlem ve endüstriyel dijitalleşme konularındaki deneyimimize dayanarak Huawei'in satış, operasyon ve diğer hizmetlerine tek noktadan çözüm geliştirmek üzere operatörler ve diğer sektör ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. 5GtoB çözümü, kurumsal kullanıcılar için iş süreçlerini kolaylaştıracak, operatörlerin kazanç elde etmesine yardımcı olacak ve iş ortaklarının daha verimli bir şekilde inovasyon yapmasına olanak tanıyarak sektördeki her oyuncu için yeni değerler yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Ding, endüstriyel dijitalleşmenin büyük bir pazar haline geleceğini ancak dijital altyapı gelişiminin sektörler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini aktararak, "Dijital standartlar henüz birçok ülkede hayata geçmedi. Tüm endüstri temsilcilerini, kapsamlı 5GtoB standartları ve buna yönelik bir ekosistem oluşturmak için birlikte çalışmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Telekomünikasyon altyapısı dijital ekonomi açısından önemli bir konuma geliyor"

Huawei Ağ Sistemleri Çözümleri Satış ve Pazarlama Departmanı Başkanı Peng Song da geleceğin iletişim ağlarını tarif eden NetX 2025 Raporu'nun yayımlandığını belirterek, iletişim altyapısı ve ekonomisinin akıllı yaşam dönüşümünde belirleyici bir rolü olduğunu vurguladı.

Song, şunları kaydetti:

"Akıllı bir yaşama doğru dönüşümümüz hızlandıkça telekomünikasyon altyapısı da tüm endüstriler için dijital ekonomi açısından son derece önemli bir konuma geliyor. Tüm hizmet senaryoları için hedef ağ planlaması, operatörlerin yeni dönemde büyümesinin anahtarı olacaktır. İletişim ağları, yeni hizmetler ve teknolojik ihtiyaçlara uyum sağlamak için büyük ölçüde değişmelidir. Bu nedenle operatörlerin, yarının yeni fırsatlarını değerlendirebilmeleri için hedef ağ planlarını bugünden yapmaları gerekecektir."

Huawei başarıya ulaşmak için hedef ağın 5 temel özelliğe sahip olması gerektiğine inanıyor. Bu özellikler; "Her Yerde Gigabit", "Ultra-Otomasyon", "Akıllı Çoklu Bulut Bağlantısı", "Farklılaştırılmış Deneyim" ve "Çevresel Uyum" olarak tanımlanıyor.

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