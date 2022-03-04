Huawei Online Mağaza'dan Kadınlar Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Huawei, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında altı farklı ürününde başlattığı kampanya kapsamında kadın kullanıcıların rağbet gösterdiği birçok ürünü 1-14 Mart tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunuyor.
Huawei açıklamasına göre, şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için birçok ürün grubunda indirim ve hediye fırsatları sağlıyor.
Bu çerçevede 1-14 Mart tarihleri arasında belirlenen ürünler indirimli fiyatlarla tüketiciyi bekliyor.
Verilen bilgiye göre, Huawei Watch GT 3, Huawei Band 6, Huawei FreeBuds Lipstick, Huawei Watch FIT mini, Huawei MateBook D15 R5 ve Huawei MatePad 11 kampanya kapsamına alınan ürünler arasında yer alıyor.
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