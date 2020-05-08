Huawei P40 lite E ile performans eşliğinde detaylı fotoğraflar

İSTANBUL (AA) - Huawei P40 Serisi'nin bir parçası olan P40 lite E; tasarımı, geniş ekranı, bataryası, kamera özellikleri, depolama alanı ve fiyatı ile öne çıkıyor. Huawei açıklamasına göre, şirket, P40 Serisi ile her segmentten kullanım ihtiyaçlarını farklı ürünlerle karşılamaya devam ediyor. Huawei P40 lite E; güçlü kamera özellikleri, uzun pil ömrü, yapay zeka destekli işlevleri ve zengin bir akıllı telefon deneyimi için tamamen hazır. Nano doku teknolojisiyle tasarlanan cihaz, 2,5D efekti yaratan ışık kırılmalarını yansıtan gövdesiyle, tasarıma önem veren kullanıcılar bir seçenek oluşturuyor. - Yapay zeka etkin şekilde kullanılıyor Huawei P40 lite E'nini 48 MP yapay zeka destekli 3'lü kamera sistemi ile hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekilebiliyor. Yapay zeka stabilizasyon teknolojisi ve 6 saniyelik uzun pozlama süresini birleştiren Huawei P40 lite E, bu sayede gece fotoğraflarında tripod kullanmaksızın detaylı sonuçlara imkan sağlıyor. Cihazın 48 MP ana kamera, 8 MP Ultra Geniş Açı kamerası ve 2 MP derinlik kamerası, ince ayrıntıları yakalamayı sağlarken, geniş açılarda da detaylı fotoğraflar sunuyor.

Huawei P40 lite E, yapay zeka desteğini de kamerasında etkin bir şekilde kullanıyor. Akıllı sahne tanıma teknolojisi, 500'den fazla sahneyi ve 21 kategoriyi gerçek zamanlı olarak otomatik tanımlayabiliyor. Böylelikle kullanıcılar, çektikleri karenin en doğru ışık ve pozlama koşullarıyla vizöre yansımasını sağlıyor. Cihazın 8 MP yapay zeka destekli selfie kamerası, Punch ekranın altında yer alıyor. Yine yapay zeka ile şekillendirilen AI Portrait Mode desteği de doğal sonuçlar sunmaya yardımcı oluyor. Huawei P40 lite E ayrıca, donanım algoritmaları ile 480 fps videolara, 1/16 hızında ağır çekim performansına da ulaşıyor. - Geniş ekran, performans odaklı donanım Huawei P40 lite, 6.39 inç geniş ekranıyla multimedya ihtiyaçlarına yönelik kullanım sunuyor. Detaylı görseller için tasarlanan Punch FullView Ekran özelliğine sahip Huawei P40 lite E, 1560x720'lik HD + çözünürlüğünü desteklerken, yüzde 90,15 ekran-gövde oranı ile daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Birçok işlemi aynı anda yapabilmeyi sağlayan 4 GB RAM ve 512 GB'a kadar artırılabilen 64 GB dahili belleğe sahip Huawei P40 lite E, 2.2 GHz üzerinde çalışan 4 Cortex-A73 yonga ve 1.7GHz üzerinde çalışan 4 Cortex-A53 küçük yonga içeren entegre bir işlemciyi barındırıyor.