Huawei P40 serisi Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P40 serisi, Huawei online mağazada satışa çıktı.

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile siyah, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499 TL ve P40 lite için 3 bin 199 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuldu.

P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık, P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabiliyor.

Huawei P40 serisi, yüksek tanımlı sensör ve yonga setleriyle güçlendirildi. Gelişmiş görsel donanıma ve yapay zeka özelliklerine sahip seri, videolar için gerçek zamanlı Bokeh simülasyonu özelliğiyle sunuluyor.

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın en iyi fotoğraf kamerası seçilen Huawei P40 Pro'nun fotoğrafçılıktaki yetenekleri, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamaya, düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.