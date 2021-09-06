Huawei Servis Festivali kampanyası başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, 6 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında telefon onarımında yüzde 50’ye varan yedek parça fiyat indirimleri Huawei sahiplerini bekliyor.

Arızanın türüne ve durumuna bakılmaksızın parça onarılmadan yenisi ile değiştirilerek 6 aylık ek parça garantisi de verilen bu kampanya dahilindeki onarımlar, sadece orijinal yedek parçalar ile ve Huawei Yetkili Servisleri’nde yapılıyor. Ayrıca bir cihaz, bu kampanyadaki arka kapak, anakart ve ekran değişimi indirimlerinden aynı anda faydalanabiliyor.

Ekran, anakart ve arka kapak değişiminde yüzde 50’ye varan indirim uygulanırken, pil değişiminde indirim oranı 70’e kadar çıkabiliyor. Herhangi bir sebeple teknik servis işlemi yapılan garantisi bitmemiş telefonlara da 6 aylık ek garanti süresi sağlanıyor.

Huawei Özel Teklifler kampanyası, Huawei Servis Merkezi Canpark, Huawei Deneyim Mağazası İstanbul İstinye Park, Huawei Servis Merkezi İstanbul Şişli, Huawei Servis Merkezi İstanbul Kadıköy, Huawei Servis Merkezi Ankara Kızılay, Huawei Deneyim Mağazası İzmir Mavibahçe, KVK Teknik Servis Kartal, KVK Teknik Servis Ankara, KVK Teknik Servis Adana, KVK Teknik Servis Antalya, KVK Teknik Servis İzmir, KVK Teknik Servis Trabzon lokasyonlarında geçerli olacak.

Söz kampanyalardan faydalanabilmek için servise gitmeden önce veya onarılmış cihaz servisten teslim alındığında, telefona bir Huawei ID kimliği oluşturarak giriş yapılması gerekiyor. Telefonda halihazırda mevcut olan Huawei Destek Uygulamasının versiyonunun My Huawei uygulamasının son sürümüne güncellenmesi gerekiyor. Daha sonra My Huawei uygulamasına açarak kampanya reklam resimlerine dokunarak kampanyadan faydalanılabiliyor.

Kampanya detaylarına ,Huawei cihazlarda ön yüklü bulunan Destek uygulamasından veya "https://consumer.huawei.com/tr/support/huawei-service-festival/" internet sitesinden erişilebiliyor.

