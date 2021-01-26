Huawei Sound ön satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Huawei, Devialet ile yaptığı iş birliği ile ortaya çıkan yeni ürünü Huawei Sound'u ön satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Online Mağazası'nda ön satışa sunulan Huawei Sound, daha da derin ses için Devialet patentli akustik tasarımları benimsiyor. Huawei Sound X'ten daha küçük olan Huawei Sound, gelişmiş tam gövdeli ses deneyimi sunuyor.

Huawei Sound, Devialet'in 4 inç 40W woofer ve birlikte çalışan üç adet tam aralıklı 5W hoparlörü ile dört hoparlörlü akustik tasarımı benimsiyor. Huawei Sound'un sade görünümüne rağmen iki pasif radyatörün geri dalga titreşimlerine karşı koymak için birbirini güçlendirdiği Devialet'in Push-Push konfigürasyonu sayesinde güç üretiyor. Bu teknoloji, diyaframların yankılanmalarından kaynaklanan distorsiyonu önemli ölçüde azaltıyor ve 90 dB'ye kadar yüksek ses ayarlarında kararlılık sağlıyor.

Devialet'in SAM 2.0 teknoloji olan ilk "1 woofer+2 pasif ünite" yapısını birleştirerek bas ses kalitesini daha da artırıyor. Bu akustik model, distorsiyonsuz düşük frekanslar ve geniş bir dinamik aralık üzerinde maksimum eş zamanlı titreşimler sağlamak için woofer ve pasif radyatörler üzerinde titiz modelleme ve yer değiştirme kontrolleri uyguluyor. Sonuç olarak bas tonları, Huawei Sound'da daha derin ve dolu dinlenebiliyor.