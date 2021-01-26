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Huawei Sound ön satışa sunuldu

26.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Huawei Sound ön satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Huawei, Devialet ile yaptığı iş birliği ile ortaya çıkan yeni ürünü Huawei Sound'u ön satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Online Mağazası'nda ön satışa sunulan Huawei Sound, daha da derin ses için Devialet patentli akustik tasarımları benimsiyor. Huawei Sound X'ten daha küçük olan Huawei Sound, gelişmiş tam gövdeli ses deneyimi sunuyor.

Huawei Sound, Devialet'in 4 inç 40W woofer ve birlikte çalışan üç adet tam aralıklı 5W hoparlörü ile dört hoparlörlü akustik tasarımı benimsiyor. Huawei Sound'un sade görünümüne rağmen iki pasif radyatörün geri dalga titreşimlerine karşı koymak için birbirini güçlendirdiği Devialet'in Push-Push konfigürasyonu sayesinde güç üretiyor. Bu teknoloji, diyaframların yankılanmalarından kaynaklanan distorsiyonu önemli ölçüde azaltıyor ve 90 dB'ye kadar yüksek ses ayarlarında kararlılık sağlıyor.

Devialet'in SAM 2.0 teknoloji olan ilk "1 woofer+2 pasif ünite" yapısını birleştirerek bas ses kalitesini daha da artırıyor. Bu akustik model, distorsiyonsuz düşük frekanslar ve geniş bir dinamik aralık üzerinde maksimum eş zamanlı titreşimler sağlamak için woofer ve pasif radyatörler üzerinde titiz modelleme ve yer değiştirme kontrolleri uyguluyor. Sonuç olarak bas tonları, Huawei Sound'da daha derin ve dolu dinlenebiliyor.

- 360 derece ses için Devialet Space teknolojisi

Yeni Huawei Sound, 360 derece surround ses ile doldurabilen Devialet Space teknolojisi ile tamamlanan, eşit aralıklı (120 derecelik açılarda) üç tam aralıklı tweeter içeriyor.

Space, özel bir algoritma aracılığıyla giriş sinyalini doğrudan sese, yansıyan sese ve ortam gürültüsüne ayırarak surround sesin oda boyunca stratejik olarak yerleştirilmiş birden fazla hoparlör gerektirdiği geleneksel düşünceyi ortadan kaldırıyor. Üç farklı yönelimli hoparlör, dinleyicinin konumuna bağlı olarak tek bir cihazdan çevresel ses efektleri yaratarak bulunduğu alanın akustik sınırlamalarını aşıyor.

Huawei Sound, dört zenginleştirici ses efekti sunuyor. Bu efektler arasında; Devialet Space Soundstage, Vocals, Hi-Fi ve Bass yer alıyor. Bu ayarlar, Huawei AI Life uygulaması üzerinden yapılandırılabiliyor.

Huawei Sound'un; bluetooth (LDAC), UPnP ve 3,5 mm AUX bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleri bulunuyor. Huawei Sound, kullanıcının telefonu hoparlör gövdesine hafifçe vurarak hoparlöre telefon sesini yönlendirebildiği "aktarım için dokun" özelliğini içeriyor. LDAC desteği sayesinde 990 kbps'ye (teorik değer) kadar yüksek tanımlı bluetooth aktarımına izin veriyor ve standart bluetooth altında üç katına çıkıyor.

Parlak bir yüzey oluşturan özel bir kaplama ile önceki Sound X'in premium stilini sürdüren Huawei Sound'un gövdenin alt kısmı, serbest ve kolay ses iletiminin yanı sıra toz sızmasına ve su sıçramalarına karşı koruma sağlamak için parlak bir fiber ızgara bezle kapatılıyor.

Huawei Sound, Huawei CP84 SuperCharge şarj adaptörü ile birlikte 2 bin 499 TL fiyat ve vade farksız 4 taksit ile ön satışa sunuluyor. 31 Ocak'a kadar alışveriş yapacak olan kullanıcılar, ön ödeme esnasında 50 TL depozito verdiklerinde, ürünün kalan fiyatı üzerinden 200 TL daha indirim kazanıyor. Teslimattan sonra "Siparişlerim" sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band 3e'yi 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodunu da kazanıyor.

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