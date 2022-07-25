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Huawei Türkiye Gelecek için Tohumlar 2022 programı başladı

25.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez 2008 yılında Tayland’da hayata geçirilen program, 137 ülkede uygulanarak, 500'den fazla üniversiteden 12 bin 413 genç öğrenciye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Gelecek İçin Tohumlar (Seeds for the Future) 2022 programı, 25 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Türkiye’deki 20. yılını kutlarken, Türkiye'nin bilişim altyapısının geliştirilmesi konusundaki çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yirminci yılına özel olarak, yerel bilişim yeteneklerine daha fazla katkı sağlamayı amaçlayan Huawei, 5 bin başvuru arasından 20 başarılı üniversite öğrencisini Gelecek İçin Tohumlar eğitim kampına dahil etti. Programın 2022 eğitimleri, 25 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında Şile’de gerçekleştirilecek.

Bu yıl Türkiye’de 7. kez hayata geçirilecek olan program kapsamında, üniversitelerin fen, matematik, mühendislik gibi bölümlerinde öğrenim gören ve organizasyona katılmaya hak kazanan başarılı öğrenciler, bir hafta sürecek eğitim kampında bir araya gelecek.

Öğrenciler bu süreçte, bilişim alanındaki gelişimlerine katkı sağlayacak, 5G, Yapay Zeka, Bulut Bilişim Sistemleri ve Yeşil Enerji gibi konulardaki eğitimlere katılacak.

Programda, bilişim dersleri ve mesleki eğitimlerin yanı sıra, Çin ve Türk kültürlerine dair çeşitli aktiviteler de yer alıyor.

- Eğitimi tamamlayan öğrencilere uluslararası geçerli sertifika verilecek

Huawei’in dünya genelindeki sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Gelecek İçin Tohumlar projesi, üniversite öğrencilerinin, geleceğin dijital dünyasında daha rekabetçi olabilmelerini ve aldıkları eğitimleri profesyonel iş hayatlarında daha verimli bir şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor.

Yerel yetenekleri yetiştiren ve öğrencileri ideallerine ulaşmaları konusunda teşvik eden Gelecek İçin Tohumlar, Huawei’in bu amaca yönelik en önemli projelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Bir haftalık kamp sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sosyal ve çevresel sorunları çözmede teknolojiden nasıl yararlanılacağı konusunda grup projeleri de üretecek.

Bu sayede öğrenciler, takım çalışması yoluyla problem çözme ve liderlik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk duygusunu geliştirme ve teknolojinin küresel problemlere nasıl çözüm sağlayabileceğini de deneyimleme imkanı bulacaklar.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ise uluslararası geçerliliği olan “Huawei Seeds for the Future Sertifikası” verilecek.

Gelecek İçin Tohumlar projesi, 2008 yılında ilk kez Tayland’da hayata geçirildi. Proje, 137 ülkede uygulanarak, 500'den fazla üniversiteden 12 bin 413 genç öğrenciye ulaştı.

Türkiye’de ise ilk kez 2015 yılında düzenlenen projeye, toplamda 150 üniversite öğrencisi katıldı. Proje, son iki yılda Kovid-19 salgını nedeniyle, öğrencilerin Çin’e ziyareti yerine çevrim içi eğitim programlarına katılımı şeklinde gerçekleştirilmişti.

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