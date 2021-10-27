YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Huawei ve trivago, tüketicilere yeni seyahat çözümleri sunmak için iş birliği yaptı

Huawei ve trivago, tüketicilere yeni seyahat çözümleri sunmak için iş birliği yaptı

27.10.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında, kullanıcıların dünya çapındaki milyonlarca konaklama yerini anında karşılaştırmalarını, en ideal seçimleri en uygun fiyata bulabilmelerini sağlayacak yeni bir trivago uygulaması AppGallery'de kullanıma sunulacak

İSTANBUL (AA) - Huawei ile trivago, tüketicilere yeni seyahat çözümleri sunmak amacıyla stratejik ortaklık kurdu.

Huawei açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, Huawei Mobil Hizmetler Platformu'nda kullanılması için seyahat ürünleri geliştirilecek.

Bu çerçevede, kullanıcıların dünya çapındaki milyonlarca konaklama yerini anında karşılaştırmalarını, en ideal seçimleri en uygun fiyata bulabilmelerini sağlayacak yeni bir trivago uygulaması AppGallery'de kullanıma sunulacak.

Ayrıca, Huawei'nin Petal Search ve Petal Haritalar'daki otel arama özelliği, konaklama listeleri için ortak çözümler geliştirecek. Bu, dünyanın dört bir yanındaki Huawei kullanıcılarına, kendi seçtikleri seyahat sağlayıcılarına doğrudan bağlantı sağlayarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. trivago, Petal Search'te 29 Ekim'de kullanıma açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen trivago Üst Yöneticisi (CEO) Axel Hefer, Huawei ile konaklama çözümlerinin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmaktan heyecan duyduklarını aktararak, "Petal Search, Petal Maps ve AppGallery'nin işlevselliğini ve benimsenmesini ortaklaşa yönlendirmek, ileriye dönük seyahat çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu WEU Başkanı William Tan ise ortaklığın, pazarda öne çıkacak teknoloji ve çözümleri beraber geliştirmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Huawei

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:53
İkindi
15:46
Akşam
18:14
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.