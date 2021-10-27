Huawei ve trivago, tüketicilere yeni seyahat çözümleri sunmak için iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Huawei ile trivago, tüketicilere yeni seyahat çözümleri sunmak amacıyla stratejik ortaklık kurdu.

Huawei açıklamasına göre, iş birliği kapsamında, Huawei Mobil Hizmetler Platformu'nda kullanılması için seyahat ürünleri geliştirilecek.

Bu çerçevede, kullanıcıların dünya çapındaki milyonlarca konaklama yerini anında karşılaştırmalarını, en ideal seçimleri en uygun fiyata bulabilmelerini sağlayacak yeni bir trivago uygulaması AppGallery'de kullanıma sunulacak.

Ayrıca, Huawei'nin Petal Search ve Petal Haritalar'daki otel arama özelliği, konaklama listeleri için ortak çözümler geliştirecek. Bu, dünyanın dört bir yanındaki Huawei kullanıcılarına, kendi seçtikleri seyahat sağlayıcılarına doğrudan bağlantı sağlayarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. trivago, Petal Search'te 29 Ekim'de kullanıma açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen trivago Üst Yöneticisi (CEO) Axel Hefer, Huawei ile konaklama çözümlerinin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmaktan heyecan duyduklarını aktararak, "Petal Search, Petal Maps ve AppGallery'nin işlevselliğini ve benimsenmesini ortaklaşa yönlendirmek, ileriye dönük seyahat çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmamızı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu WEU Başkanı William Tan ise ortaklığın, pazarda öne çıkacak teknoloji ve çözümleri beraber geliştirmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.

