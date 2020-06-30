Huawei Watch GT 2 serisinden farklı tasarım özellikleri

Huawei Watch GT 2 ise daha geleneksel tam ekran ve kenarlıksız bir tasarımla geliyor.

Yeşil nane ve kırmızı lav renklerinin yanı sıra klasik siyah rengi de mevcut olan akıllı saat, tüketicilere basit ama şık bir görünüm kazandırıyor.

Özellikler, kullanıcılara sağlıklı bir hayat yaşamalarını sağlayan bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunuyor.

Her iki modelde 15 profesyonel egzersiz modu ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu, SpO2 (kan oksijen doygunluğu) seviyesi izleme, kalp atış hızı izleme, uyku izleme, anormal kalp atış hızı hatırlatıcıları, basınç seviyesi izleme ve döngü izlemenin yanı sıra 100 egzersiz modunu da destekliyor.

Hem Huawei Watch GT 2 hem de Huawei Watch GT 2e, 2 haftalık pil ömrü sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 serisi, pil ömrü ve spor özellikleriyle öne çıkıyor.

İSTANBUL (AA) - Huawei Watch GT 2 serisinin farklı tasarım ve kapsamlı sağlık özellikleriyle tüketiciye sunulan akıllı saat leri, birçok özelliği bir arada barındırıyor.

Huawei Watch GT 2e'nin kayışı, yüksek derecede suya ve tere dayanıklı, yumuşak ve rahat bir malzeme olan fluoroelastomerden üretildi.

Kapsamlı fitness özelliklerinin yanı sıra yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerini de kapsıyor.

Huawei Watch GT 2 serisi, daha geniş bir saat kayışı yelpazesi sunuyor.

Fluoroelastomer malzemenin yanı sıra daha sofistike bir görünüm isteyen kullanıcılar için metal ve deri kayış seçenekleri de bulunuyor.

Ayrıca, tüm Watch GT 2 serisi, standart saat kayışlarının da takılabileceği şekilde tasarlandı.

Böylece kullanıcılar, eğer isterlerse var olan kol saatlerinin kayışlarını veya herhangi bir saat dükkanından alabilecekleri farklı şekil ve tasarımlardaki kayışları da akıllı saatlerinde kullanabiliyor.

Huawei Watch GT 2 46mm tümleşik hoparlörle gelirken, Huawei Watch GT 2 42mm ve Watch GT 2e ürünlerinde hoparlör bulunmuyor.

Saatteki hoparlör, kullanıcıların telefon görüşmesi yapması veya müzik dinlemesi için yer alıyor.