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Huawei Watch GT 3 Pro Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

25.05.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile donatıldı. Çapı 466 piksellik yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekran, önceki sürümlerden daha fazla netlik sunarak tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei bugün, Huawei Watch GT 3 Pro akıllı saatlerini Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, titanyum ve seramik sürümleri bulunan Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı saati, yeni bir ara yüz tasarımı, birinci sınıf malzemeler, ultra net geniş ekran, hızlı kablosuz şarj, 14 güne varan pil ömrü ve geniş bir saat kadran yelpazesine sahip.

Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei giyilebilir cihazlarda ilk kez EKG analizini sunuyor. TruSeen 5.0+ veri izleme teknolojisiyle, doğru kalp sağlığı ölçümünün yanı sıra kan oksijen oranını izlemeyi kolaylaştırıyor.

Kullanıcıya özel bir egzersiz deneyimi için 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak tamamen yeni dalış ve golf modu ile spor izleme yeteneklerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Akıllı bir koşu planı için daha doğru coğrafi konum verileri ve Çift Bantlı Beş Sistemli GNSS konumlandırma, tüm yeteneklerdeki koşucular için ekstra kolaylık sağlıyor.

Huawei Watch GT 3 Pro, titanyum tasarımı, serinin önceki nesillerine modern bir dokunuşu andıran güzel, birinci sınıf bir tasarıma sahip.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile donatıldı. Çapı 466 piksellik yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekran, önceki sürümlerden daha fazla netlik sunarak tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor.

Saatin kristali, neredeyse elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan ve arka tarafı nihai ürüne kadar 60'tan fazla işlemden geçen yüksek teknoloji ürünü zirkonyum seramik tozundan yapıldı.

Huawei Watch GT 3 Pro titanyum modeli, geleneksel bir saat tarzında dokunsa 3D dönen tepeye sahip. Kullanıcının tepeyi tıklayıp döndürerek yakınlaştırma ve uzaklaştırmasına, farklı ara yüzler arasında geçiş yapmasına veya saat ayarları yapmasına olanak tanıyor.

GT 3 Pro, titanyum modeli, kullanıcısına sadece EKG çekmek için kolay ve rahat bir yol sağlayan bir EKG düğmesi ile sağlığa öncelik vermeyi kolaylaştırıyor.

Huawei Watch GT 3 Pro, seramik modeli yalın ve zarif silueti, çeşitli saat kadranlarıyla tamamlanıyor ve görüntü kalitesi sunan çapı 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,32 inç AMOLED HD renkli dairesel ekrana sahip.

GT 3 Pro Titanyum modeli 14 güne varan pil ömrü sağlarken, GT 3 Pro Seramik modeli 7 güne varan pil ömrü sunuyor.

Güncellenmiş Huawei TruSeen 5.0+ ile saat, kullanıcının kalp atış hızını günde 24 saat boyunca daha da yüksek doğrulukla izleyebiliyor.

Huawei TruSleep 2.0 Watch GT 3 Serisi sayesinde, kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesi değerlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Huawei Watch GT 3 Pro ayrıca menstural döngü takip eden ve önceden hatırlatan bir yönetim işlevine sahip. Saat ayrıca bir sağlık asistanına sahip.

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