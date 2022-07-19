Huawei Watch GT 3 Pro'nun bilinmeyen özellikleri paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - Sadece görünümüyle değil, özellikleriyle de tüketiciyi cezbeden Huawei Watch GT 3 Pro, ihtiyaç duyulabilecek her şeye sahip bir akıllı saat olarak öne çıkıyor.

Huawei'den yapılan açıklamada, Watch GT 3 Pro hakkında bilinmeyen özellikler paylaşıldı.

Buna göre, herhangi bir cihazın en temel özelliklerinden biri pil ömrü. Watch GT 3 Pro; geliştirilmiş pil mimarisi, Titanium Edition'da 14 güne kadar ve Ceramic Edition'da 7 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Bataryanın kendisi dışında önemli bir unsur da cihazın şarj olma hızı. Huawei'nin en yeni akıllı saati Watch GT 3 Pro, hızlı ve kullanışlı kablosuz şarjı destekliyor. Saati tam gün kullanım için şarj etmek sadece 10 dakika sürüyor.

Saatin ekranı her zaman okunabilir ve net olurken, saat, Huawei'nin ilk tuzlu suya dayanıklı cihazı olduğu için güneş altında sıcaklandığında, saatle denize veya havuza girilebiliyor.

Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, gece saatlerinde de kullanışlı oluyor. Doğru saat kadranı ayarlanarak mevcut ayın evresi ve hatta dünya ile ay arasındaki mesafe hakkında bilgi alınabiliyor.

Her şey ekranda net bir şekilde görüntülenirken, Watch GT 3 Pro'nun ekranı safir camdan yapıldığı ve bu nedenle çok dayanıklı olduğu için plaj kumundan veya ormanda hızlı bisiklet sürüşünden kaynaklanan olası çizikler veya aşınmalar konusunda endişelenmeye gerek kalmıyor.

Akıllı saat, her duruma uygun saat yüzleriyle kolayca özelleştirebiliyor. Bununla birlikte saat yüzleri galerisi, bir iş toplantısı veya daha resmi bir ortam için profesyonel gözüken bir kadran da sağlanabiliyor.

Çok sayıda farklı özelliğe sahip olan Watch GT 3 Pro, Android veya iOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlarla kolayca senkronize edilebiliyor.

Watch GT 3 Pro 46mm deri ve kauçuk kayışlı versiyonları 5 bin 499 TL, titanyum modeli ise 7 bin 499 TL, 43mm deri kayışlı versiyon 6 bin 499 TL, seramik versiyon 8 bin 499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatlarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

Peşin fiyatına 4 taksit imkanı tanınan akıllı saatler ile birlikte ayrıca, kişisel sağlık izlemesini tamamlayıcı olarak Huawei Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor.

