Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve Huawei FreeBuds Studio ön satışta

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin Bluetooth bağlantılı gözlüğü Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve kablosuz tam kulaklığı Huawei FreeBuds Studio, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, Eyewear II, Gentle Monster'ın tasarımlarının bir örneği olarak öne çıkıyor.

Ürün, dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyen akustik gizlilik özelliğiyle birlikte geliyor. Yarı-açık şekilde tasarlanan ince hoparlörler, ses sızıntısını etkili bir şekilde ortadan kaldırırken yüksek tanımlı stereo ses performansı sağlıyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II, yenilikçi bir akıllı giyilebilir teknoloji deneyimi sunuyor.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II, Huawei Online Mağaza üzerinden 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Huawei Watch GT 2 Pro ile kampanya yapılan üründe tüketiciler iki ürünü birden almak istediklerinde, 7 bin 298 TL yerine 6 bin 899 TL ödüyor.

20 Kasım tarihinden sonra gönderileri başlayacak Eyewear II'ye sahip olmak isteyen tüketiciler, vade farksız 6 taksit avantajından da faydalanabiliyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra siteye yorumlarını yazmaları durumunda kazanacakları hediye çeki ile Huawei Band 3e akıllı bilekliğe 1 TL fiyat ile sahip olabiliyor.