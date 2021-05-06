Huawei'den Anneler Günü için hediye alternatifleri

İSTANBUL (AA) - Huawei, Anneler Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Watch Fit Elegant, Huawei Band 6 ve FreeBuds 4i, bu yılki Anneler Günü'nün hediyeleri olabilir. Huawei Watch Fit Elegant, ister spor kıyafetler ister yüksek topuklu ayakkabılar giymek istensin, tüm kıyafetlere uyuyor. Paslanmaz çelik tasarımı ve floroelastomer kayışı bulunan Huawei Watch Fit Elegant, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam tarzı sürmeye yardımcı oluyor.

Cihaz, kullanıcıların kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu, uyku kalitesini ve stres seviyesini kesintisiz olarak izliyor. Huawei Health uygulaması kullanılarak sağlık, gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Cihazda kişiselleştirilmiş sağlık veya uyku önerileri görüntüleniyor. Ek olarak Huawei Watch Fit Elegant, nabız ölçümü sağladığı gibi günün her saniyesinde SpO2'yi izleyerek çok düştüğünde uyarı veriyor.

Anneler için daha rahat tasarıma sahip bir cihaz arayanlar için marka, rahat bir kullanım deneyimi ve çeşitli pratik işlevler sağlayan hafif Huawei Band 6 seçeneğini sunuyor. Cihaz, tüm gün kalp atış hızı, SpO2, stres ve uyku izlemenin yanı sıra ayağa kalkma hatırlatması ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü izleme işlevini de içeriyor. Bunun yanı sıra cihaz, kullanıcının daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için yeni yollar oluşturmaya yardımcı olarak sağlığını iyileştirme deneyimi sunmak için tasarlandı.