Huawei'den dijital yeteneklere yatırım

İSTANBUL (AA) - Huawei, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya bölgesini kapsayan ilk online Eco-Connect Zirvesi'ni 27 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

Huawei açıklamasına göre, binden fazla ekosistem ortağını bir araya getiren Eco-Connect Zirvesi'nde, dijital yeteneklere daha fazla yatırım yapılması ve daha güçlü bir dijital ekonomi için dijital dönüşümün teşvik edilmesi, ön plana çıkan konular arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Avrupa Bölge Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi James Li, küreselleşme ve iş birliğinin başarılı bir dijital dönüşüm için şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarının paylaşılması son derece önemli. Bugünün koşullarında hiçbir ülke dijital dönüşümün karmaşıklığını tek başına yönetemez. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, dijitalleşme sürecinde karşılaştığımız zorluklar özelinde birlikte çalışarak, Orta - Doğu Avrupa ve İskandinavya bölgesinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı başardık.

Bizler bu bölgeye sürekli ve daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz. Bu amaçla herkesi içine alan sağlıklı bir ekosistem oluşturmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz."