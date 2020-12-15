Huawei'den yeni "Huawei MateBook X"

İSTANBUL (AA) - Dizüstü bilgisayarı daha ince ve hafif yapma yolculuğunda Huawei, yeni Huawei MateBook X ile çerçevesiz FullView ekranı tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, mobil felsefesini dizüstü bilgisayar ürünlerine uygulayan Huawei; FullView ekranı, çoklu ekran iş birliği, 10 noktalı çoklu dokunmatik yüzey, klavyeye gömülü kamera, 2'si bir arada parmak izi güç düğmesi ve diğer işlevleri sunuyor. Yeni Huawei MateBook X, yüzde 90 gibi bir ekran-gövde oranına sahip 3K çözünürlüklü ekranla 1080p bir ekrandan daha fazla ayrıntıyı görüntülerken, kullanıcıların yüksek görüntü kalitesi gereksinimlerini karşılıyor.

Üst çerçeveye yerleştirilmiş bir kamera tasarımına sahip geleneksel dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak Huawei MateBook X, yüksek bir ekran-gövde oranı elde etmek için klavyeye gömülü bir kamerayla sunuluyor. Kamera, tek bir dokunuşla açılabiliyor ve devre dışı bırakılabiliyor. Temel kamera işlevleri korunurken, bu tasarım tüketiciler için üst düzeyde mahremiyet ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.