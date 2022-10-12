Huawei’in 14 bin dolar ödüllü uygulama geliştirme yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye, ilk kez Çin dışında gerçekleştirilen uluslararası bulut uygulama geliştirme yarışması Huawei Cloud Developer Competition’ın organizasyonunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 14 bin dolar ödüllü yarışmanın ödül töreni, 7 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen HDC.Cloud Days etkinliğinde yapıldı.

Huawei, Türkiye'deki 20. yılında genç yeteneklerin bilişim sektörüne kazandırılmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Huawei, Türkiye’deki bilişim ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yetenekli yazılım ve uygulama geliştiricilerin eğitimine destek olurken, farklı kategorilerdeki yarışmalarla da yeni yetenekleri teşvik ediyor. Şirketin bu amaçla düzenlediği yarışmalardan biri olan Huawei Cloud Developer Competition, bulut bilişim alanında yazılım ve uygulama geliştiren yetenekleri bir araya getirdi.

Başvuru süreci temmuz ayında başlayan yarışma, Çin dışında ilk kez ülkemizde, Huawei Türkiye organizasyonunda gerçekleştirildi.

Huawei’in geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle birlikte, yıl sonunda Türkiye’de kullanıma açılması beklenen Huawei CLOUD servislerinin de kullanımını teşvik eden Huawei Cloud Developer Competition organizasyonuna, 150 yazılımcı başvurdu. Ön eleme sonucunda 15 yarışmacının yola devam ettiği mücadelede, 6 proje finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan yazılımcılardan, Bronix Cooperor App, A2 Technology Cloud AI Guard Eye, DDTECH Identitiy Verification, Tiersuite Smart Home For Pet, Berke Sönmez Event Notifier Bot ve Ramazan Bülbül EPET projeleriyle finale kalmaya hak kazandılar.

Finale kalan 6 projenin jüri sunumları Huawei Türkiye ofisinde gerçekleştirilirken, yarışma sonunda finalistler, toplam 14 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Huawei'nin Türkiye’deki bulut bilişim odaklı etkinliklerinden biri olan HDC.Cloud Days, 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

Uygulama geliştiriciler ve Huawei iş ortaklarının da dahil olduğu 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen HDC.Cloud Days etkinliği, https://www.youtube.com/watch?v=WTxxekRIfiw adresi üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Teknik sunumların yanı sıra, Huawei’in bulut bilişim alanındaki iş ortakları Emakin ve DDTECH firmalarının sunumlarıyla devam eden etkinliğin sonunda, Huawei Cloud Developer Competition yarışması ödül töreni düzenlendi.

HDC.Cloud Days önümüzdeki günlerde, Dubai ve Paris buluşmalarıyla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Bölge Başkanı Frank Machao, Gartner'ın yayınladığı rapora göre, Huawei'nin genel bulut servisleri, 2020 yılında IaaS (altyapı servisleri) pazarındaki payı itibarıyla uluslararası sıralamada 5. , Çin'de ise ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Machao, şunları kaydetti:

"Huawei bu kategoride, yıllık bazda yüzde 100'ün üzerindeki büyüme oranıyla, en hızlı büyüyen şirket konumunda yer alıyor. Huawei Cloud, dünya çapında 38 binden fazla iş ortağına sahip. Bunun yanı sıra Huawei, bugüne kadar 3 milyon geliştirici ile birlikte bulut bilişim pazarına, 7 bin 400'den fazla uygulama, 220'den fazla bulut hizmeti ve toplam 210 farklı çözüm sundu.

Yerel bulut ekosistemini geliştirirken nitelikli uygulama geliştiricilerin yetiştirilmesi önemli. Önümüzdeki 5 yıl içinde, Huawei CLOUD Geliştirme Programı, SPARK programı, uygulama geliştirme yarışmaları, yazılım ve uygulama geliştirme forumları ve üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilecek inovasyon projeleriyle, Türkiye bulut bilişim sektörü özelinde 10 bin genel bulut geliştiricisi ve 1000 sertifikalı mühendis yetiştirmeyi planlıyoruz. Huawei, 20 yıldır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor.

Huawei için 2022 yılı, aynı zamanda Huawei CLOUD servislerinin Türkiye'deki resmi başlangıç dönemidir. Bu yılın başında Türkiye’deki müşterilerimiz için ilk hesap kayıtlarını açtık. Eylül ayında Türkçe dil portalını yayına aldık. Ocak 2023'te ise sistemi İstanbul sunucusu üzerinden, Türkiye’deki müşterilerimizin hizmetine açma imkanına sahip olabileceğiz."

