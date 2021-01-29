Huawei'in mobil arama motoru Petal Search, iş ortakları ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Huawei, geliştirdiği Petal Search arama motorunun tanıtıldığı "Türkiye'de İş Birlikleri Webinarı"nda kendi sektörlerindeki çok sayıdaki marka ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz döneminde kullanıcıların beğenisine sunulan ve Huawei ailesinin son gözdelerinden olan Petal Search, Türkiye'de ilk webinar'ını gerçekleştirdi.

Dünyada 170'ten fazla ülke ve bölgede, 50'den fazla dilde kullanıcılara sunulan Petal Search'ün daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen bu webinara, kendi sektöründe önemli markalar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, Petal Search'ün, mobil hayat için tasarlanmış bir arama motoru ve içerikleri ile mobil ekosistem odaklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Petal Search ile yerel iş ortaklarımızın hizmetleri ve kapasitelerine odaklanıp, yerel kullanıcılar ile aralarında köprüler kurmayı, daha çok kullanıcı ve iş imkanı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımıza daha çok seçenek ve iş ortaklarımıza daha fazla görünürlük fırsatları sağlamak için ürünler, hizmetler, özel ayrıcalıklar ve haklar sunmak için çalışıyoruz.