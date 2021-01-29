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Huawei'in mobil arama motoru Petal Search, iş ortakları ile buluştu

29.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı: - "Petal Search ile yerel iş ortaklarımızın hizmetleri ve kapasitelerine odaklanıp, yerel kullanıcılar ile aralarında köprüler kurmayı, daha çok kullanıcı ve iş imkanı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Huawei, geliştirdiği Petal Search arama motorunun tanıtıldığı "Türkiye'de İş Birlikleri Webinarı"nda kendi sektörlerindeki çok sayıdaki marka ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz döneminde kullanıcıların beğenisine sunulan ve Huawei ailesinin son gözdelerinden olan Petal Search, Türkiye'de ilk webinar'ını gerçekleştirdi.

Dünyada 170'ten fazla ülke ve bölgede, 50'den fazla dilde kullanıcılara sunulan Petal Search'ün daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen bu webinara, kendi sektöründe önemli markalar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, Petal Search'ün, mobil hayat için tasarlanmış bir arama motoru ve içerikleri ile mobil ekosistem odaklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Petal Search ile yerel iş ortaklarımızın hizmetleri ve kapasitelerine odaklanıp, yerel kullanıcılar ile aralarında köprüler kurmayı, daha çok kullanıcı ve iş imkanı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımıza daha çok seçenek ve iş ortaklarımıza daha fazla görünürlük fırsatları sağlamak için ürünler, hizmetler, özel ayrıcalıklar ve haklar sunmak için çalışıyoruz.

Huawei'nin mobil servisleri Türk kullanıcılar tarafından da sevilerek kullanılıyor. Özellikle geçtiğimiz sene, AppGallery ve Huawei Mobil Sistemlerine sahip ürünlerimizin de tüketicilere sunulmasının ardından bunu rakamsal bazda gözlemledik."

- Projenin önemli kısmı, Türk mühendisler tarafından geliştirildi

Verilen bilgiye göre, webinar boyunca Petal Search'ün global ve lokal pazardaki genel performansı ve beklentileri, Türkiye'de yer alan Ar-Ge merkezinin bu projeye dair gerçekleştirdiği lokal aksiyonlar ile Petal Search'ün alışveriş, yakındakiler ve seyahat kategorilerine dair genel bilgiler ve iş birliği yapmak isteyen markaların sürece nasıl dahil olabileceği gibi birçok konu ele alındı.

Avrupa başta olmak üzere, bugün dünya genelinde 170’ten fazla ülkede, 15 milyondan fazla kullanıcıya sahip Petal Search ile kullanıcılar, haber, alışveriş, seyahat, spor, finans, vb. birçok kategoride olmak üzere merak edilen son dakika haberler, en yakındaki restoranlar, beğenilen bir yemeğin tarifi, favori dizinin son bölümü, en sevilen şarkıcının son albümündeki parçalar, gelecek haftanın spor etkinlikleri gibi aramalar rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan, gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor.

Her kullanıcının farklı bir deneyime sahip olduğundan yola çıkarak, Petal Search yerelleştirme faaliyetlerine büyük önem verirken, projenin oldukça önemli bir kısmı Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip ekosisteme kazandırıldı.

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