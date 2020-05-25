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"Hububat merkezi"nde hasat bayramda hız kesmedi

MARDİN HABERLERİ  | 25.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde hububat merkezlerinden Mardin'de, tarımsal faaliyetler Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yoğun bir şekilde devam ediyor - Çiftçi Adnan Turgay: - "Çiftçilik çok zor ve emek isteyen bir meslek. Taziye, bayram, virüs dinlemiyor. Ne yapıp edip üretmemiz lazım"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mardin'de hasat Ramazan Bayramı'nda da sürdü.

Yaklaşık 3 milyon dekar arazide üretim yapılan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de, tarımsal faaliyetler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hız kesmedi.

İl genelinde üreticiler, Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen alınan tedbirlere uyarak arpa, buğday ve mercimek hasat ederken, çeşitli illerden gelen alıcılar ise saman çuvallarını kamyona yüklüyor.

Kızıltepe ilçesinin Hacıhasan köyünde çiftçilik yapan Adnan Turgay, tarımsal üretimin önemine değinerek, "Çiftçilik çok zor ve emek isteyen bir meslek. Taziye, bayram, virüs dinlemiyor. Ne yapıp edip üretmemiz lazım. Güneşin, 40 dereceye ulaşan sıcağın altında tarladayız." dedi.

Bünyamin Turgay da arpa ve buğday hasadı yaptıklarını belirterek, "Milletimize katkımız olsun istiyoruz. Gece gündüz durmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Durmuyor, çalışıyor ve üretiyoruz"

Biçerdöver operatörü Seyfettin Ekin ise arpanın ardından buğday hasadına başladıklarını söyledi.

Salgına, sıcağa ve bayrama rağmen hasada ara vermediklerine dikkati çeken Ekin, şöyle konuştu:

"Çok şükür bu sene arpa çok iyi, inşallah buğday da iyi olacak. Bu salgına rağmen bayramda tarlada çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam. Aynı şekilde durmuyor, çalışıyor ve üretiyoruz. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. İnşallah bu virüs bir an evvel biter, herkes rahat eder."

Diyarbakır'dan saman almak için gelen Şahin Akıncı, özellikle bu dönemde işlerinin yoğun olduğunu belirterek, "Koronavirüse rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Hayvanlar için saman almaya geldik. Virüs olsun, bayram olsun her şeye rağmen çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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