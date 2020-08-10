YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

MUŞ HABERLERİ  | 10.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Muş’ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda hasadı yapılan buğday ve arpadan kent ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlandı.Muş Ovası’nda ekimi yapılan buğday ve arpa hasadına devam ediliyor.

Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

Muş’ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda hasadı yapılan buğday ve arpadan kent ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlandı.
Muş Ovası’nda ekimi yapılan buğday ve arpa hasadına devam ediliyor. 2020 yılı içerisinde 1 milyon 300 bin dönüm alanda hububat ekimi yapan çiftçiler, 400 bin ton buğday ve 70 bin ton da arpa elde etti. Devam eden hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, müdürlük olarak bu sene yine çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Bakanlıktan temin ettikleri 2 bin 219 ton buğday ve 180 ton civarında da arpa tohumluğunu çiftçilerle buluşturduklarını kaydeden Aydın, “Mevsim itibariyle yazlık ekilişlerimizi bugünlerde biçmeye başladı çiftçilerimiz. Tabii bunların yanında çiftçilerimizin kendi elinde bulunan sertifikalı, sertifikasız kendi tohumlukları da ekildi. Saha gözlemlerimizde bu sene vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde hububat ekilişine yöneldiklerini gördük. Özellikle Muş Ovası’nda hemen hemen ekilmedik boş alan kalmadı. Yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin dönüm civarında hububat ekilişimiz oldu. Bunun 170 bin dönümü arpa, 1 milyon 130 bin dönümü de buğday.”

“Çiftçilerimizin cebine giren para 1 milyar TL’dir”
Hububat hasadından çiftçilerin cebine 1 milyar TL girdiğini ifade eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaklaşık olarak 400 bin ton civarında buğday ve 70 bin ton civarında da arpa hasadı yaptık. Bunun il ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 1 milyar TL’dir. Yani çiftçilerimizin cebine giren para 1 milyar TL’dir. Buğdayın bir de yan ürünü olan samanı var. Hayvancılığa büyük katkı sağlıyor. Hem dolgu malzemesi hem altlık olarak kullanılıyor samanlarımız. Hayvancılık bölgemizde yoğun olduğu için katkı sağlamaktadır.”

Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Acı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyorAcı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Muğla'ya ilk Rus turist kafilesi geldi

Muş Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:17
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:22
Yatsı
20:50

Muş Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

Bulanık’ta 15 Temmuz Nöbeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

Başkan Ömeroğlu mazbatasını alarak göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.