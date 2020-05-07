Hububat ve bakliyat sektörü koronavirüse rağmen ihracatını artırdı

GAZİANTEP (AA) - TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü teğet geçtiğini belirterek, ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, salgının başladığı ilk haftalarda gümrük kapılarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle sorunlar meydana geldiğini vurguladı.

Salgın sürecinde hükümet tarafından alınan önlemlerle sorunların aşılmaya başladığını ve bunun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatında artış olarak kendini hissettirdiğini aktaran Altunkaya, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını sonrası dünya genelinde iş hacmindeki gerileme hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatını teğet geçti. Öyle ki ocak-nisan döneminde Türkiye'den 202, Güneydoğu’dan ise 146 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sektörümüz, diğer sektörlere nazaran oldukça iyi durumda. Sektörümüz 4 aylık dönemde 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,1’lik artış yaşandı. Güneydoğu Anadolu Bölgemiz ise toplam 686 milyon 841 bin dolarlık ihracat yaptı."

