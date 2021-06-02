YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı

02.06.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan İshak Sağlam: - "Bu kongrede aday değilim. İftiharla taşıdığım genel başkanlık emanetini bugün yeni seçilecek kardeşime devrediyorum" - "Başkanlık sistemiyle yönetimde istikrar sağlandığı gibi temsilde de adaletin sağlanması için seçim barajı tamamen kaldırılmalıdır"

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi, Kovid-19 tedbirleriyle, delegeler ve kısıtlı sayıda partilinin katılımıyla yapılıyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Genel Başkan İshak Sağlam, gündemi değerlendirdi.

Sağlam, Kovid-19 salgını nedeniyle kongrenin, sadece delege ve kısıtlı sayıdaki partilinin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Asgari ücret tespit edilirken çalışanın ve ailesinin temel ihtiyaçlarının da hesaba katılması, asgari ücretlilerin her türlü vergiden muaf tutulması gerektiğini dile getiren Sağlam, toplumun adalete olan güveninin yeniden tesis edilmesi ve adaletsizlikten kaynaklanan beka sorununun yaşanmaması için adalet terazisinin doğru tutulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Sağlam, çatışmaların asıl kaynağının, "bir hançer gibi İslam coğrafyasının kalbine saplanan siyonist rejim" olduğunu belirtti.

Kudüs davasının, bütün İslam dünyasının ortak davası olduğunu ifade eden Genel Sağlam, "Bu dava, Rabb'imizin bize yüklediği bir davadır. İnancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. İslam dünyası Kudüs'ü asla siyonistlere terk etmeyecektir." dedi.

- "Hazine yardımı, partilere adil bir şekilde yapılmalı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görülen aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesi gerektiği değerlendirmesini de yapan Sağlam, "Başkanlık sistemiyle yönetimde istikrar sağlandığı gibi temsilde de adaletin sağlanması için seçim barajı tamamen kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Sağlam, aralarında adil rekabetin olabilmesi için siyasi partilere verilen hazine yardımının, kuruluşunu tamamlamış bütün partilere, adil şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, "Bu kongrede aday değilim. İftiharla taşıdığım genel başkanlık emanetini bugün yeni seçilecek kardeşime devrediyorum." açıklamasını yaptı.

Sağlam'ın konuşmasının ardından Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, genel başkan adayı olduğu duyuruldu.

Yapıcıoğlu da konuşmasında, partisinin iktidara geldiğinde dürüst siyaset ve gerçek adalet anlayışıyla ülkeyi yöneteceğini söyledi.

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, yeni genel başkan seçilecek ve parti yönetimi belirlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Alara Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.