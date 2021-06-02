HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi, Kovid-19 tedbirleriyle, delegeler ve kısıtlı sayıda partilinin katılımıyla yapılıyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Genel Başkan İshak Sağlam, gündemi değerlendirdi.

Sağlam, Kovid-19 salgını nedeniyle kongrenin, sadece delege ve kısıtlı sayıdaki partilinin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Asgari ücret tespit edilirken çalışanın ve ailesinin temel ihtiyaçlarının da hesaba katılması, asgari ücretlilerin her türlü vergiden muaf tutulması gerektiğini dile getiren Sağlam, toplumun adalete olan güveninin yeniden tesis edilmesi ve adaletsizlikten kaynaklanan beka sorununun yaşanmaması için adalet terazisinin doğru tutulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Sağlam, çatışmaların asıl kaynağının, "bir hançer gibi İslam coğrafyasının kalbine saplanan siyonist rejim" olduğunu belirtti.

Kudüs davasının, bütün İslam dünyasının ortak davası olduğunu ifade eden Genel Sağlam, "Bu dava, Rabb'imizin bize yüklediği bir davadır. İnancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. İslam dünyası Kudüs'ü asla siyonistlere terk etmeyecektir." dedi.