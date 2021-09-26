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  4. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da muhtarlarla bir araya geldi:

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da muhtarlarla bir araya geldi:

26.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yerelde çözülecek sorunları yerel yönetimlerle, Ankara'da merkezi hükümetin çözmesi gereken sorunları da oraya gittiğimizde ileterek bunların çözümüne bir katkımız olsun ve çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çözüm odaklı siyaset yürüttüklerini belirtti.

Kentteki bir restoranda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, 2 aydan bu yana yaklaşık 30 ili gezdiklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, 2 gün boyunca kentte temaslarını sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gayemiz memleketin her tarafına gidip vatandaşlarla ve onların temsilcileri olan muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, oda başkanlarıyla, iş insanlarıyla, esnafla, sokaktaki vatandaşla ve çiftçiyle görüşüp onların sorunlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu sorunları tespit ettikten sonra bir hal çaresi aramak için çözüm merci neresiyse oraya taşımak istiyoruz. Bazen basın aracıyla bazen de doğrudan gidip görüşerek sorunları iletiyoruz. Yerelde çözülecek sorunları yerel yönetimlerle, Ankara'da merkezi hükümetin çözmesi gereken sorunları da oraya gittiğimizde ileterek bunların çözümüne bir katkımız olsun ve çorbada bir tuzumuz olsun istiyoruz."

Vatandaşların sorunları dile getirilmesinin kendileri açısından çözümü daha kolaylaştırıcı olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, sorunların çözüme kavuşmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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