HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Tokat'ta basın toplantısında konuştu:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer ilkelerimize uygun bir ittifak ortağı imkanı varsa bu ittifakın içerisinde yer alabiliriz. An itibarıyla herhangi ittifaka verilmiş sözümüz, alınmış kararımız yoktur." dedi.

Yapıcıoğlu, Tokat'ta bir lokantada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları durup dururken yapmadığını, bunu gerektirecek bir durum varsa operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Sınır ötesi operasyonların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapılacak gibi göründüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Sınır ötesi operasyonların en büyük nedeni, sınır ötesindeki silahlı yapılanma ve orada silahlı eylemlerini sürdürmeye ya da yönetmeye devam etmesidir. Bu olduğu müddetçe olacak. Suriye'de 11 yıldır iç karışıklık devam ediyor. Kaotik durum, istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun ne kadar devam edeceği belli değil." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, Türkiye'de seçime bir yıl kadar zaman bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"An itibarıyla HÜDA PAR, herhangi bir oluşumun, bir ittifakın içerisinde değil. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söyledi. Başka kimlerin aday olacağı belli değil. Kanaatimce bu konularda karar almak çok erken. Henüz onun zamanı gelmedi. Eğer ilkelerimize uygun bir ittifak ortağı imkanı varsa bu ittifakın içerisinde yer alabiliriz. An itibarıyla herhangi ittifaka verilmiş sözümüz, alınmış kararımız yoktur."

Yapıcıoğlu, daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

