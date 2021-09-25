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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da gazetecilerle bir araya geldi:

25.09.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Kapıköy Sınır Kapısı) Sınır kapısının hem yaya hem de ticarete açılması Van'ın ekonomisini rahatlatacak. Kentin yüzde 60'ından fazlası hizmet sektörü. Bu hizmet sektörü de sınır kapısının kaplı olmasından olumsuz etkileniyor"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da gazetecilerle bir araya geldi:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van ile İran’ın Hoy şehrini birbirine bağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasının kentin ekonomisini rahatlatacağını belirtti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'daki bir kahvaltı salonunda gazetecilerle buluşmasında yaptığı açıklamada, iki günlük ziyaretinde sivil toplum örgütü, oda temsilcileri esnaf ve kanaat önderleriyle buluşarak kentin sorunlarını dinlediklerini söyledi. Kentin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Özellikle bu salgın dolayısıyla esnafımız sıkıntılar yaşadı. Halen de etkileri devam ediyor. Kiralarla ilgili ciddi sıkıntılar var. İşsizlik hem Türkiye'nin hem de Van'ın gündeminde. Esnaflarımız bu konuda sorunlar yaşıyor." dedi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın uzun zaman geçişlere kapalı kalmasının da kentteki ekonomiyi olumsuz etkilediğini aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır kapısının hem yaya hem de ticarete açılması Van'ın ekonomisini rahatlatacak. Kentin yüzde 60'ından fazlası hizmet sektörü. Bu hizmet sektörü de sınır kapısının kaplı olmasından olumsuz etkileniyor. Hem kentte hem de başka yerlerden güvenlik soruşturmalarından yoğun şikayetler alıyoruz. Son dönemlerde güvenlik soruşturmaları yerine geliştirilen bir mülakat sistemi var. Bu mülakat sisteminde de çağrılan kişiler meslekleriyle ya da genel bilgilerinin ölçülmesiyle ilgili değil, büyük oranda gizli yapılan güvenlik soruşturmalarının sonuçlarına göre puanlar veriliyor. İdarenin her türlü işlem ve eylemi mutlaka hukuk denetiminde olmalı. Hiçbir şekilde hukuksuzluk yapılmamalı. Hukuk adaletin tesisi için vardır. Adalet de kayıtsız şartsız herkese mutlaka uygulanması gerekir. Bizler 'Önce insan, önce adalet.', 'Dürüst siyaset gerçek adalet.' diyoruz. Adalet hiç bir şeye feda edilemez."

Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Saygın ve parti yöneticileri de katıldı.

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