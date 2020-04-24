"Hudut Kartalları" ilk iftarlarını vatan nöbetinde yaptı

Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin merkez kule gözetleme nöbetçisi olduğunu belirterek, "Karakolumuzun bulunduğu konum itibarıyla kış ayları çok sert geçmektedir ancak devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde görevimizi en iyi şekilde icra etmekteyiz." diye konuştu.

Karakolun kule nöbetçilerinden Piyade Sözleşmeli Er Oktay Eraslan, tekmil verirken, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım." dedi.

- "Kobra-2 aracı sınır gözetlemede büyük katkı sağlıyor"

Günün her saatinde hudut hattını inceleyen Kobra-2 aracının sistem operatörü Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Demirci de 3 yıldır bu hudut karakolunda görev yaptığını söyledi.

Silah arkadaşları gibi kendisinin de ailesini özlediğini dile getiren Demirci, şunları ifade etti:

"Kobra-2 taktik tekerlekli zırhlı aracımızda iki ana sistem bulunmaktadır. Elektrooptik gözetleme sistemi ve acar kara gözetleme radarı. Elektrooptik gözetleme sistemimizde de iki sistem bulunmaktadır, gündüz ve gece olmak üzere 10 kilometre içindeki tüm ısıları tespit edebilmekteyiz. Acar kara gözetleme radarı ise radyo frekansları sayesinde her türlü hava koşulunda her cismin hareketini tespit edebilmekte, insan, hayvan ya da araç olduğu bilgisini bize vermektedir. Sınır gözetleme faaliyetlerinde Kobra-2 aracının büyük katkı sağladığını düşünüyorum."

Piyade Er Abdulmenaf Büyüktapu da 4 aydır bu karakolda görev yaptığını belirterek, "Askerliğimi hudut karakolunda geçireceğim için mutluyum. Ailemden uzak kalsam da burada biriktirdiğim anıları ömür boyu unutmayacağım." dedi.