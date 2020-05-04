SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı!

Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2020 08:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida, siyah beyazlı kulüpte oynadığı dönemde başkan Fikret Orman'ın kendisini kandırdığını söyledi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida, siyeh beyazlı kulüpteki günlerini anlattı.

Beşiktaş'ta güzel günler geçirdiği belirten Almeida, "Sadece son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, Beşiktaş'ın başkanı yeni sözleşme konusunda beni aldattı, verdiği sözü tutmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

İşte Portekizli eski futbolcunun açıklamaları;

"Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı. Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım."

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI BENİ KANDIRDI"

"Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Türkiye Kupası'nı kazandık. Hâlâ Türkiye'den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar Her şey iyiydi. Beşiktaş Başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım.

"SON OLARAK PORTEKİZ 2. LİGİ'NDE OYNAMIŞTI

Son olarak Portekiz'de 2. Lig ekibi Coimbra'da oynayan Almeida, bu sene futbolu bıraktı. Portekizli golü, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve siyah beyazlı kulüple 1 Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Caner ve Gökhan Gönül hakkında açıklama!Caner ve Gökhan Gönül hakkında açıklama!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

'Dünyanın en çekici atleti' kararını açıkladı

'Dünyanın en çekici atleti' kararını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beşiktaş'ta ayrılık iddiası

Beşiktaş'ta ayrılık iddiası

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı!

Flaş itiraf! "Fikret Orman beni kandırdı"

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrılıyor mu? Emre Kocadağ açıkladı

Caner ve Gökhan Gönül hakkında açıklama!

Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta olay itiraf!

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Beşiktaş UEFA vizesini aldı!

Almeida: "Başkan beni kandırdı"

Demirören beni kandırdı!

Atiba Hutchinson: Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliği getirdi

Atiba'dan Sergen Yalçın itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.