Hukuk öğrencilerinden kira denetim uygulaması

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri Şavkın Sıla Kerem, Ahenk Kaygusuz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Ecem Namlı, kirada oturan ortak arkadaşlarının yaşadığı sorunlardan yola çıkarak, kira zamlarının denetim altına alınmasıyla ilgili yapay zeka tabanlı uygulama geliştirdi.

Şavkın, Ahenk ve Ecem, ortak projeleriyle amacı hukuk eğitimine katkıda bulunmak olan Avrupa Hukuk Öğrencileri Derneği (ELSA) İzmir Şubesinin, sadece öğrencilerin başvurabildiği ‘Hukuk ve Teknoloji’ temalı fikir yarışması Legathon’a katıldı.

Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezinin ev sahipliği yaptığı yarışmada 5 farklı grubun fikirleri yarıştı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından Şavkın Sıla Kerem, Ahenk Kaygusuz ve Deniz Ecem Namlı’nın geliştirdiği kira sözleşmelerini dijital olarak kayıt altına alan ‘KirApp’ isimli yapay zeka tabanlı uygulama ikincilik ödülünü kazandı.

Ekip arkadaşları Şavkın Sıla Kerem ve Deniz Ecem Namlı ile yaptıkları kısa süreli bir fikir alışverişiyle ‘KirApp’ın ortaya çıktığını belirten Ahenk Kaygusuz, “Hukuk öğrencileri olarak ülke gündemini sürekli olarak takip ediyoruz. Kiraların her geçen gün artması ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Ortak arkadaşımızın, ev sahibi ile kiraya yapılacak zam konusunda anlaşmazlık yaşadığını biliyorduk. Adalet Bakanı, kiraya en fazla yüzde 25 sınırının süreceğini açıkladı. Biz de milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren sorunla ilgili bir proje geliştirebileceğimizi düşündük ve bilgisayar ile akıllı cihazlarda kullanılabilecek ‘KirApp’ı uygulaması tasarladık. Bu uygulama ile kira sözleşmeleri dijital ortamda kayıt altına alınabilecek” dedi.

KirApp ile kiracı mülk sahibi arasındaki zam anlaşmazlığının sona erebileceğini belirten Şavkın Sıla Kerem, “Geliştirdiğimiz uygulama yapay zeka tabanlı. Kira sözleşmelerindeki tüm detayları uygulamaya yüklüyorsunuz ve kiracı ile mülk sahibi tüm süreci buradan yürütüyor. Bu uygulama, Adalet Bakanlığı ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da denetim altına alınabilir. Böylelikle ödenen kira bedelini gösteren banka dekontları buraya yükleneceği için her şey kayıt altında olacak ve delil niteliği taşıyacak. Mülk sahipleri ise kira ödenmediği takdirde burayı gerekli mercilere kanıt olarak sunabilecek ve mülkünü tahliye ettirebilecek” diye konuştu.

