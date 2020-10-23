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Hükumet konağı inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden Adıyaman’ın Samsat ilçe hükumet konağı inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Kale Mahallesinde yapımı devam eden hükumet konağı inşaat temelinde çalışan İlhan Can’ın (39) üzerine toprak kütlesi düştü.

Hükumet konağı inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

Yapımı devam eden Adıyaman’ın Samsat ilçe hükumet konağı inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Kale Mahallesinde yapımı devam eden hükumet konağı inşaat temelinde çalışan İlhan Can’ın (39) üzerine toprak kütlesi düştü. Toprak altında kalan ve yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. Toprak altından çıkarılan İlhan Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hükumet konağı inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

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