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Hükümlü ve tutuklular tarihi yapıları restore ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısını restore etti

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tutuklu ve hükümlüler, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısını restore etti.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumunca hükümlü ve tutukluların restorasyon alanında meslek edindirilmesini sağlamak ve işbaşı eğitimleri sırasında tarihi yapıların onarımına katkı sunmak amacıyla Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan "Mimari Restorasyon Uygulamaları İş Kolu" çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan protokoller doğrultusunda, çeşitli kazı çalışmalarında hükümlülerin istihdam edilmesine karar verildi. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda, 6 Temmuz'da Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Mahmudiye Kışlası) kuleli giriş kapısının restorasyonuna başlandı.

İşyurtları Kurumunun hükümlülerinin işbaşı eğitimi maksadıyla temin ettiği ödenek ve Edirne Çevre Vakfının gözetimiyle, iş kolu personeli ile hükümlüler, kulelerin restorasyonunu tamamladı.

- Yenilenen çürük kubbeli çatı iskeleti kurşunla kaplandı

Restorasyon kapsamında orijinal olmayan sıvalar kaldırıldı, tuğla duvar derzleri temizlenip eksikleri tamamlanarak horasan harcı ile sıvandı. Yenilenen çürük kubbeli çatı iskeleti de kurşun ile kaplandı. Tahrip olan kapı ve pencereler, döneme uygun şekilde ahşap doğramalar ile yenilendi.

Kulelerin sağ ve sol kenarlarında bulunan çevre duvarlarının onarım ve restorasyonu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun önerileri doğrultusunda devam ediyor.

Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumlarımız yakınında bulunan ve maliye hazinesi adına kayıtlı Edirne Merkez Asker Hastanesi de korunması ve restore edilmesi için 24 Temmuz 2020'de Mimari Restorasyon Uygulamaları İş Kolunun faaliyetleri kapsamında kuruma tahsis edildi.

Bu kapsamda öncelikle çevre güvenliğinin sağlanması için duvarın etrafı tel örgüyle çevrildi. Bundan sonraki aşamada, duvarın çökmesinin engellenmesi, çevresinin temizlenmesi planlanıyor.

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