İngiltere Premier League'in 11. haftasında Hull City, sahasında Brighton'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın son bölümünde bulduğu iki golle rakibini 2-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı.

UZATMADA 2 GOL

Mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın son bölümünde ise dengeler değişti. Brighton'da Costinha, 89. dakikada Sorba Thomas'ı formasından çekmesi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsata çeviren Hull City, 90+2. dakikada Oliver McBurnie'nin golüyle öne geçti. İskoç futbolcu, 90+5. dakikada Belloumi'nin pasında topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının ise maçtaki ikinci golünü kaydetti. Böylece Hull City sahadan 2-0 galip ayrıldı.

FERDİ KADIOĞLU 10 DAKİKA FORMA GİYDİ

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik heyetin 80. dakikada yaptığı değişiklikle Diego Gomez'in yerine oyuna giren Ferdi, karşılaşmanın kalan bölümünde görev aldı.

ALİ KOÇ YANLIZ BIRAKMADI

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da karşılaşmayı tribünden birlikte izledi. İki ismin mücadelenin heyecanını yan yana takip etmesi dikkat çekti.

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Sezona Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, sonraki 8 lig karşılaşmasında 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Brighton karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyetle kötü seriye son veren Sergej Jakirovic'in öğrencileri, puanını 14'e çıkardı.

Brighton ise bu mağlubiyetin ardından 22 puanda kaldı. Fabian Hürzeler'in ekibi, haftayı ikinci sıradaki yerini koruyarak tamamladı.