"Humanitarian Film Festival" ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) sona erdi.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, festivalin mucize ve mücadelenin kesiştiği filmleri öne çıkardığını söyledi.

Sobacı, sinemanın anlatının en güçlü alanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Sinema, kenarda kalanları, umursanmayanları ya da görünmeyenleri merkezine alma yetisine sahiptir. Bu anlamda göç, açlık, savaş, kaos gibi 21. yüzyılın temel küresel meselelerini insani perspektifle ele alan bu film festivalini, ülkemizde gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çok çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiği insani yardımlarla ‘dünyanın en cömert ülkesi’ unvanını almış olan ülkemiz, söylemde ve eylemde dünyanın vicdani sesi olarak yükseliyor." diye konuştu.

Yeni küresel düzen tartışmalarının yoğunlaştığı son dönemde insanlık adına daha adil küresel bir sistem için Türkiye olarak her kulvarda mücadele verildiğinin altını çizen Sobacı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabında şu ifadeyi kullanıyor, 'merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor.' Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de insanı merkeze alan yayınlarımız, yapımlarımız ve etkinliklerimizle yok sayılanların, görmezden gelinenlerin dünyadaki sesi soluğu olmak için çaba sarf ediyoruz. 'Misaller, meselelerin çözümünde anahtardır' düşüncesiyle her tür anlatımızda derinliği ve anlamı önceliyoruz. Çünkü biliyoruz ki değişim öncelikle insanların zihninde, kalbinde ve idrakinde gerçekleşebilir. İdrak seviyesi ise ancak derinlik ve anlamla söz konusu olabilir. Bu bakış açısıyla, TRT ortak yapım destekleri vasıtasıyla uluslararası alanda pek çok nitelikli eserin ortaya çıkmasına öncülük ediyoruz. 2021 yılında festivallerde aldığımız 107 ödül, bu konudaki gayretlerimizi artırmamız konusunda bizi cesaretlendiriyor. Ülkemizde ise vizyona giren filmlerimiz gişenin zirvesinde yer alıyor ve sinema sektörün ilerlemesine önemli katkılar veriyor."

- "Türkiye, dünyanın vicdanı oldu"

Festivalin ödül törenine konuk olan Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa filmleri önemsediğini dile getirerek, "Çünkü o kısacık zamanda hikayesini ve eksenlerini anlatabilirse, 'ileride uzun metrajlı bir film de yapabilir' inancını veriyor. Dolayısıyla kısa filmlerle geleceğin yönetmenleri yetişiyor." dedi.

Koçyiğit, festivalin düzenlenmesinden dolayı TRT'ye teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülkeden katılım var ve çok başarılı filmler var. Festivallerin mutlaka bir özelliği olmalı, içerik açısından farklı olmalılar. TRT çok önemsediğimiz bir konuda, özellikle insaniyet konusunda bir kategori belirledi ve gelen filmler de zaten bu konuda çok güçlü. TRT'nin bütün dünyada seyircisi var. TRT World, bütün dünyada bir haber kanalı olarak izleniyor aslında ama sinemaya, geleceğin sinemacılarına hitap etmesi, onları öne çıkarması gerçekten çok değerli. Teşekkür ediyoruz."

Genç sinemacılara kendi kültürlerinden ilham almaları önerisinde bulunan usta oyuncu, "Her birimiz farklı bir cevheriz. Yeter ki biz önce kendimizi önce tanıyalım. Kendimize güvenelim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için adımlar atalım. Herhangi birini taklit etmeyelim. Biz olmaya çalışalım." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit, ödül verdikten sonra sahnede yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin, dünyanın vicdanı olduğuna dikkati çekerek, "Böylesine bir festivalle insanlık adına göçle, göçmenlikle, savaşla veyahut da çeşitli nedenlerle insanların yaşadıkları acıları gözler önüne serebilmek için imkan tanıdınız. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları, ödül kazananları bütün kalbimle kutluyorum. Onları yarının sinemacıları olarak görüyorum." dedi.

Törene ayrıca TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve yapımcı Birol Güven ile yönetmen Atalay Taşdiken katıldı.

Festival kapsamında Kovid-19 salgını nedeniyle verilemeyen 2020 yılının birincilik ödülüne Fransa'dan yönetmen Guillaume Darius Khodavesi, ikinciliğe Yemen'den Osama Khaled, üçüncülüğe Türkiye'den Ahmet Serdar Karaca değer görüldü.

2021 yılı ödüllerinde ise birinciliği Senegal'dan Mame Selemane Dieye, ikinciliği Türkiye'den Hasan Serin, üçüncülüğü ise İran'dan Sahar Mahmoudi aldı.

