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Hurda araçlar ortadan kaldırılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, uzun süredir yol kenarlarını işgal edip trafiği tehlikeye düşüren hurda araçları ortadan kaldırmaya devam ediyor.Gerçekleştirdiği çalışma ile vatandaşların beğenisini kazanan Süleymanpaşa Belediyesi, gelen talep ve bilgiler doğrultusunda hurda olmuş ve trafiğe çıkma durumu söz konusu olmayan araçları bulundukları yerden alıp şehir dışına taşıyor.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada çürümeye terk edilmiş 4 araç daha ekiplerce çekicilere yüklenerek şehir dışındaki hurdalığa götürüldü.Vatandaşlar çağrı merkezinden başvuruda bulunuyorÖte yandan, şehrin farklı noktalarında benzer durumların ortadan kaldırılması için 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, uzun süredir yol kenarlarını işgal edip trafiği tehlikeye düşüren hurda araçları ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Gerçekleştirdiği çalışma ile vatandaşların beğenisini kazanan Süleymanpaşa Belediyesi, gelen talep ve bilgiler doğrultusunda hurda olmuş ve trafiğe çıkma durumu söz konusu olmayan araçları bulundukları yerden alıp şehir dışına taşıyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada çürümeye terk edilmiş 4 araç daha ekiplerce çekicilere yüklenerek şehir dışındaki hurdalığa götürüldü.

Vatandaşlar çağrı merkezinden başvuruda bulunuyor
Öte yandan, şehrin farklı noktalarında benzer durumların ortadan kaldırılması için 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

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