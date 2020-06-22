Hurda araçlar yandı

Erdek-Ocaklar yolu üzerinde bulunan çöplük alanın girişinde Erdek Belediyesi’ne ait hurda araçların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Pazar günü öğle saatlerinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erdek İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Erdek Belediyesi’ne ait bir çok hurda araç yangında hasar görürken, bir konteyner de yandı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.



