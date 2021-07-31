YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için "seyyar otele" dönüştürüldü

Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için "seyyar otele" dönüştürüldü

31.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ depremine giden itfaiyecilerin taleplerini dikkate alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, hurda otobüsü karavana dönüştürerek arama kurtarma ekiplerinin kullanımına hazır hale getirdi - Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu: - "Bu otobüsü hurdaya ayırmaktansa ona başka bir fonksiyon yüklemek istedik. İstişarelerimiz neticesinde de böyle bir araç ortaya çıktı. Otobüsü yaklaşık 9 ayda tamamladık" - "Kendi arkadaşlarımızın emeğiyle malzemeyi dışarıdan alarak yaptığımız otobüsü 150 bin liraya mal ettik, piyasanın 5'te 1'i fiyatına oluşturduk"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışanları, Elazığ depreminde görev yapan itfaiye ekiplerinin bölgede yaşadığı zorluklardan etkilenerek, hurdaya ayrılacak şehir içi yolcu otobüsünü adeta seyyar otele dönüştürdü.

Elazığ depreminde yaklaşık 3 ay görev yaptıktan sonra Kayseri'ye dönen itfaiye ekiplerinin bölgede barınma, ısınma ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını karışlamada zorluk çektiğini öğrenen Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

Personel, ömrünü tamamladığı için hurdaya ayrılacak bir otobüsü, yardım ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tam donanımlı seyyar konaklama aracına dönüştürmek için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, AA muhabirine, otobüsü Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yapılan istişareler sonucu itfaiye ekiplerinin taleplerini dinleyerek tasarladıklarını söyledi.

Bu otobüsün önceden şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan Sürmelioğlu, "Otobüslerimiz ömrünü tamamladığı için hattan çekiliyor. Bu otobüsü hurdaya ayırmaktansa ona başka bir fonksiyon yüklemek istedik. İstişarelerimiz ve çalışmalarımız neticesinde de böyle bir araç ortaya çıktı. Otobüsü yaklaşık 9 ayda tamamladık." dedi.

Sürmelioğlu, personelin araçta rahat etmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini belirterek, "Araç, 12 personelin olay yerine intikalini, orada çalışma sahalarına geçişlerini, 8 personel sahadayken 4'ünün dinlenmesini sağlıyor. Barınma, yeme içme, duş gibi kişisel ihtiyaçların karışlanabileceği donanım oluşturduk. Mini fırınımız, lavabomuz, bulaşık ve çamaşır makinelerimiz, buzdolabımız var. Ayrıca 4 ranzamız ile duş yeri ve tuvalet bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Otobüsü çevre illerden merak edip incelemek için gelenlerin olduğunu ifade eden Sürmelioğlu, kendilerinden yardım isteğinde bulunan herkese destek verebileceklerini dile getirdi.

Otobüsü çok az maliyetle adeta otele dönüştürdüklerini vurgulayan Sürmelioğlu, "Arkadaşlarımızın emeğiyle malzemeyi dışarıdan alarak yaptığımız bu otobüsü 150 bin liraya mal ettik, piyasanın 5'te 1'i fiyatına oluşturduk." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:31
Öğle
12:49
İkindi
16:41
Akşam
19:58
Yatsı
21:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczane
Kocasinan
Elem Eczane
Melikgazi
Elit Eczane
Melikgazi
Neşe Eczane
Melikgazi
Pırıltı Eczane
Melikgazi
Reyhan Eczane
Melikgazi
Rüzgar Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.