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Hurdacı ölünden döndü

SAMSUN HABERLERİ  | 03.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin el arabasına çarptığı hurdacı ölümden döndü.Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin el arabasına çarptığı hurdacı ölümden döndü.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Emrah K.’nin kullandığı 55 DR 5251 plakalı otomobil Çetinkaya Köprüsü çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Yılmaz’ın (55) hurda yüklü el arabasına çarptı. Kazada ölümden dönen hurdacı kazanın şokunu yaşadı. El arasındaki hurdalar ise yola saçıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yol temizlenerek trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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