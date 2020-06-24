"Hurdacı Osman" kanser hastası yatalak eşine sevgiyle bakıyor

TAHSİN KÜÇÜKKARACA / SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Osman Çelik, 4 çocuğunu da doğumdan kısa süre sonra kaybetmesinin ardından yatalak olan kanser hastası eşine duyduğu sevgiyle örnek oluyor.

Aşağıpazar Mahallesi'nde 33 yıl önce evlenen Osman ve Melahat Çelik çifti, dünyaya gelen 4 çocuklarını da doğumdan bir süre sonra kaybetti. Evlat özlemi çeken Melahat Çelik'e 2007'de karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Farklı hastanelere gitmesine rağmen hastalığı ilerleyen ve siroza çeviren Çelik, bir süre sonra duyma ve yürüme yetilerini de kaybeti.

Hurda toplayarak geçimini sağlayan Osman Çelik de zor şartlarda hem geçimini sağlayamaya hem de eşine bakmaya çalıştı. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Çelik, zorlu hayat mücadelesine rağmen hayat arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı.

Eşini sırtında taşıyan, yemeğini yedirip ona özenle bakan Çelik, fedakarlığıyla duygulandırıyor. Çevresindekilerin takdirini toplayan Osman Çelik, eşinin sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.