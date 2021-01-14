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Hurdacıdan, mazgal kapağı topladılar

14.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bazı bölgelerden çalınan mazgal kapakları, Marmaris Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Personeli tarafından yapılan araştırma sonucu bir hurdacı dükkanında bulundu.Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce ilçenin çeşitli noktalarındaki mazgal kapaklarının yerlerinde olmadığı tespit edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bazı bölgelerden çalınan mazgal kapakları, Marmaris Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Personeli tarafından yapılan araştırma sonucu bir hurdacı dükkanında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce ilçenin çeşitli noktalarındaki mazgal kapaklarının yerlerinde olmadığı tespit edildi. Düşme sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmaması ve araçların zarar görmemesi için su giderlerine geçici mazgallar takıldı. Olay üzerine ilçedeki hurdacıları gezen Belediye personeli, kaybolan kapakları bir hurdacı dükkanında tespit etti. Kimliği belirlenemeyen bir şahsın mazgal kapaklarını satmak için geldiği hurdacı dükkanının sahibinin de durumu polise bildirdiği anlaşıldı. Kapaklar hurdacıdan alınarak tekrar yerlerine monte edildi. Emniyet güçleri de mazgal kapaklarını çalan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

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