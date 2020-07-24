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Hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazayı izlemeye gelen kalabalık vatandaşları ise polis güçlükle dağıtabildi.
Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayramyeri meydanı istikametinde seyir halinde olan Wolksvagen marka 20 ADA 486 plakalı lüks araç sürücüsü, karşısından gelen Tofaş markalı 20 PP 042 plakalı otomobil sürücüsü Çetin P. ile çarpıştı. Alkollü olduğu iddia edilen 20 ADA486 plakalı araç sürücüsü kaza ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Çetin P.’yi kurtarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Çetin P.’nin kullandığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kazanın ardından, olayı izlemeye gelen kabalık vatandaş grubu polis ekipleri tarafından anonslar ile güçlükle dağıtılabildi. Kaçan sürücü her yerde aranırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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