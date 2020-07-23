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Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 23.07.2020 01:26 | Son Güncelleme

Isparta’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı.kaza bugün saat 22:45 sıralarında İstanbul Yolu üzerindeki Ekonomi Kampüsü önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri belirlenemeyen 32 FP 881 plakalı Otomobil 32 AAG 723 plakalı mermer yüklü tıra çarptı.

Isparta’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
kaza bugün saat 22:45 sıralarında İstanbul Yolu üzerindeki Ekonomi Kampüsü önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri belirlenemeyen 32 FP 881 plakalı Otomobil 32 AAG 723 plakalı mermer yüklü tıra çarptı. Kazaya karışan Doğan marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde bulunan4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardıktan sonra ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların 2’sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. .
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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