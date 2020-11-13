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Hurma ve kağıda emdirilen uyuşturucuyu sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Hurma ve kağıda emdirilen uyuşturucuyu sattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Antalya'da hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son günlerde hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 71 hurmaya emdirilmiş metamfetamin, 75 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.A. ve D.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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