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Hürriyet caddesi’nde asfalt yenileme ve kaldırım çalışması tamamlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirde şehir trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışması tamamlandı.Gazi şehrin ulaşım konusunda yaşayacağı sorunların önüne geçmek amacıyla yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin kalbi konumunda bulunan Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiği asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarını bitirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirde şehir trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışması tamamlandı.
Gazi şehrin ulaşım konusunda yaşayacağı sorunların önüne geçmek amacıyla yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin kalbi konumunda bulunan Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiği asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarını bitirdi. Buna göre, ulaşım sıkıntısının yaşanmamasını sağlamak adına geceleyin başlatılan çalışma çerçevesinde yenileme sahasının 500 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde olduğu caddede, bin 50 ton asfalt kullanıldı. Bunun yanı sıra her gün binlerce vatandaşın kullandığı kaldırımlar da yenilenerek kullanım için uygun hale getirildi.
Korona virüs (COVID-19) döneminde hızlandırdığı yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalarına 3 günlük kısa bir süre içerisinde Hürriyet Caddesi’ni de ekledi. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in her fırsatta dile getirdiği "vatandaş memnuniyeti" anlayışına güç kazandırıldı.

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