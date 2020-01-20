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  4. Hürriyet, Mahalle Meclisleri için ilk adımı attı

Hürriyet, Mahalle Meclisleri için ilk adımı attı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldiği ziyarette üzerinde çalıştığı mahalle meclislerinin kurulması için ilk adımı attı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurul ile göreve gelen İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yürütme kurulu üyelerini ağırladı.

Hürriyet, Mahalle Meclisleri için ilk adımı attı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldiği ziyarette üzerinde çalıştığı mahalle meclislerinin kurulması için ilk adımı attı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurul ile göreve gelen İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yürütme kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Başkan Hürriyet’in, İzmit’te kentin tüm dinamikleri ile birlikte yönetim anlayışını hayata geçirmek adına uzun süredir üzerinde çalıştığı mahalle meclislerinin kurulması projesi için de ilk adımlar atıldı.
Mahalle meclisleri oluşumlarını belediye çatısı altında değil kent konseyleri çatısı altında kurulması gerektiğine inandığını belirten Başkan Hürriyet, “Bu şekilde daha işlevsel, daha etkin, siyasetin ve belediyenin ötesinde bir yapı olacağına inandığım için mahalle meclislerinin kent konseyi çatısı altında kuruyoruz” dedi.
Mahalle meclislerinin kent konseyi çatısı oluşturulduğu daha takdirde daha fazla insana ulaşabileceklerini belirten Başkan Hürriyet, “Bu şekilde ilk elden mahallelerimize daha fazla hizmet götüreceğiz. Mahalle meclislerinde, her görüşten, her kesimden, her ideolojiden insanlarımız olacak” şeklinde konuştu.
Farklı mesleklerden mahalle meclislerinden vatandaşların olması gerektiğine inandığını belirten Başkan Hürriyet, “O mahallenin okul müdüründen cami imamına, aile hekiminden dernek başkanına kadar herkes mahalle meclisinde olmalı ki engelli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza herkese el birliği ile hizmet götürebilelim. Bu anlamda kent konseyi bize hız kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

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